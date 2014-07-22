Конкурс для любителей-садоводов «Лето на балконе»: Как можно создать уют и место для отдыха на балконе?

Это не солнечные Канны, не романтический Париж и не старинная Рига. Балконы, на которые хочется смотреть и восхищаться, есть в Бресте, Слониме, Гомеле, Молодечно, Минске. География работ, присланных на конкурс «Лето на балконе» охватывает почти все города Беларуси.

Анора Лангар, пиар-менеджер конкурса:

Очень нравятся не только цветы, но и огород или целые скульптурные композиции. Есть балконы с различными архитектурными сооружениями, статуэтками, фонариками...

Одна из участников конкурса Дарья живет в самом центре Минска, у нее два балкона, один из которых выходит на главный проспект. Здесь она любит встречать рассвет.

Идея украсить балкон цветами появилась у девушки во время путешествий. Захотелось попробовать перенести заграничный опыт в белорусский климат.

Балкон, который выходит во двор, больше подходит для отдыха. Здесь всегда тихо, солнечно и умиротворяющее. Девушка уверена, что жилище человека-должно быть зоной релакса, в том числе и балкон.

Даша садовод начинающий, но фанатичный. Может в час ночи поехать за горшками, которых не хватило при пересадке растений. Ухаживает за цветами, выброшенными соседями на лестничную клетку. Занимается озелением собственного двора. Балкон для нее - идеальное место для отдыха!