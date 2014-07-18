Инженер-программист из Могилева собрал электровелосипед

Новости Беларуси. На все руки мастер. Инженер-программист из Могилева сам собрал электровелосипед. Сегодня трудно поверить, что когда-то обычный велосипед, стал поистине диковинной техникой ни где-то на специализированном предприятии, а во дворе родительского дома в деревне. Транспортное средство развивает скорость до 35 км в час.

Александр Дмитриевич в свои 72 года заново осваивает езду на велосипеде. Правда, велосипед не совсем обычный… Трехколесная техника оснащена довольно мощным двигателем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Нескоромный:

Штука хорошая, только ее еще нужно потренироваться. Вот я попробовал - приятно!

Идея создания необычного транспорта пришла в голову младшему из сыновей Нескоромных Сергею. Старший Виталий поддержал. Совместными усилиями, шутят братья, работа увенчалась успехом, о котором вначале даже и не мечтали.

Виталий Нескоромный:

Чтобы сделать такой велосипед, достаточно взять штатный велосипед, добавить мотор-колесо, добавить аккумуяторную батарею, органы управления - тормоз, газ. И у вас получится элекровелосипед, который может двигаться не только крутя педали, но и самостоятельно с помощью электричества.

Мария Нескоромная:

Я так довольна, что они у меня такие изобретательные. Что они не на диване лежат, а следят за новшествами, хотят что-то новое сделать. Они стараются и дома что-то новое делают. Самому интересно, молодеешь душой с ними!

Ирина Недобоева, СТВ:

Этот трехколесный электровелосипед запросто даст фору даже некоторым видам мопедов. 35 км в час – максимальная скорость, которую развивает эта диковинная техника. А батареи хватает больше чем на 40 км пути.

Идейным вдохновителем создания чудо аппарата стал глава семейства Александр Дмитриевич. До ближайшего магазина в агрогородке Николаевка, где живут пенсионеры, несколько километров. Каждый день преодолевать такие расстояния пожилому человеку, говорит изобретатель Сергей, не так-то просто.

Сергей Нескоромный:

Мы делали для отца хотели. Магазин здесь далековато, 72-летнему отцу тяжело ходить. Но так получилось, что теперь этим велосипедом пользуется вся семья. Даже моя дочь 7-летняя.

Пока мощные аккумуляторы от двигателя заряжаются от обычной розетки. На это уходит 10 часов. Но в планах местных Кулибиных - получать энергию от собственного ветряка и солнечных батарей на крыше сельского дома. Установкой обоих конструкций братья займутся уже в начале осени.