Профессиональный рыбак: В Свислочи в центре Минска водятся 2-килограммовые лещи

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» профессиональный рыбак Виктор Святощик.

Действительно ли белорусы предпочитают проводить свое время на льду с удочкой?

Виктор Святощик, профессиональный рыбак:

Одним из важнейших хобби для мужчины является рыбалка. Охотники, наверное, не согласятся. Охота тоже древнейшее занятие рода человеческого. Я бы не сказал, что рыбалка только со льда, летом – это удочка, спиннинг. Рыбалка занимает очень большую часть свободного времени мужчины.

А вот мне, как девушке, объясните, что хорошего в рыбалке на льду в мороз?

Виктор Святощик:

Даже если улова хорошего и не было, Вы представляете, мороз под 20 градусов, сильный ветер, приходишь – 2-3 рыбки небольшие, а потом в теплую ванну. Вот оно ощущение счастья! Порядка 700 тысяч человек в Беларуси, это по официальным данным, занимаются рыбалкой на достаточно регулярной основе.

Что касается безопасности зимней рыбалки, насколько это безопасно, насколько часто рыбаки ходят по тонкому льду, чем отличаются условия зимней рыбалки от летней?

Виктор Святощик:

Зимняя рыбалка, конечно, более опасная. Меньше 10 сантиметров если лед, я бы никому не рекомендовал выходить. И даже если лед больше 10 сантиметров, могут подстерегать неожиданности. У меня у самого был неприятный случай, когда в Вилейском водохранилище я попал в сетевую прорубь, поэтому надо быть осторожным.

У нас в Беларуси культивируется 5 рыболовно-спортивных дисциплин. Летом по открытой воде у нас проходят соревнования по спиннингу с лодок, по спортивной ловле донной удочкой, по фидеру и поплавок.

Какое количество женщин занимается рыбалкой?

Виктор Святощик:

У нас сейчас проходит чемпионат страны по ловле со льда на зимнюю мормышку и участницей является молодая девушка, причем сама сверлит лед и наравне с мужчинами соревнуется.

Каждый, кто находится рядом с ней, в ее зоне, стремится снасть ее обломить. Кстати, это случай не уникальный, на чемпионате мира по зимней мормышке победила латышская спортсменка.

Какие доводы нужно находить для жены, чтобы уйти на рыбалку?

Виктор Святощик:

Мне, наверное, в этом плане повезло, и мне, и сыну, потому что я понимаю жену, а она – наше увлечение.

Как можно греться во время зимней рыбалки?

Виктор Святощик:

Надо заниматься спортивной зимней рыбалкой, тогда холодно не будет. Максимальное количество лунок, которое бурит спортсмен в поисках рыбы это порядка 40 за 3 часа, 50 сантиметров лед. 2 килограмма минус за 3 часа – это обычно.

Я не скажу, что у меня были сверхуловы какие-то. Зимой - 2,5 килограмма лещ – это максимальный лещ, которого я ловил. Летом щука 3-килограммовая.

Где есть рыбные места под Минском?

Виктор Святощик:

Крыница, весной по лещу такой благодатный водоем, Минское море, Свислочь – очень рыбная река. У нас проходили соревнования в прошлом году в районе Немиги, прямо в центре города. Максимальный улов был порядка 16 килограмм за 5 часов. Основу составляли лещи от килограмма до 2 килограмм. Но все-таки это река, которая протекает через большой город, я бы не советовал ее употреблять в пищу. В Минском море, это все выше Минска, эту рыбу можно употреблять в пищу, там неоднократно проводились исследования, вопросов никаких нет. А вот Чижовское водохранилище я бы уже не рекомендовал.

Виктор, у Вас, наверное, как у каждого рыбака, есть мечта?

Виктор Святощик:

У каждого рыбака есть мечта – это поймать ту рыбу, которую он еще не ловил. У нас есть такая интересная рыба в Немане, Днепре – усач – это краснокнижник, у меня мечта поймать ее на 3 килограмма, это очень редкая рыба. Конечно, ее можно только поймать и отпустить, потому что, согласно правилам, это краснокнижник и ее нельзя забрать.