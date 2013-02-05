50-летний спортсмен без страховки покорил кубинский небоскреб

Новости Франции. Француз Алан Роберт, которого за спортивные достижения прозвали человеком-пауком, покорил кубинский небоскрёб. Высота здания составляет 126 метров, расположено оно в оживленном районе кубинской столицы.

Спортсмен не пользовался страховкой, на восхождение у него ушло около получаса. За трюком наблюдали сотни местных жителей и иностранных туристов.

50-летний Робер покорил более 70 небоскребов по всему миру, в том числе Эйфелеву башню, «Empire State Building» и самое высокое здание на планете — «Бурдж Халифа» в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.