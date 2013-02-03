Витебчанин более 30 лет собирал коллекцию камней

Новости Беларуси. Время собирать камни. Более 30 лет витебчанин коллекционирует камни. Большинство своих экспонатов он нашел буквально под ногами, а часть привез из далеких стран. Собранные камни коллекционер сам и обрабатывает.

Время собирать камни в буквальном смысле наступило для Александра Ивановича больше 30 лет назад. Он служил в военной авиации, освоил 4 типа самолетов, бортрадистом летал в Афганистан. Там в свой первый полет и нашел свой первый камень. Необычный, словно весь испещренный сосудиками.

С тех пор Александр Иванович внимательно смотрит под ноги. На вид простой камень может оказаться настоящей жемчужиной, которой нужно лишь придать огранку. Слой за слоем он сам шлифует найденные камни, открывая взору их красоту.

Александр Полторацкий, коллекционер:

Пока я обрабатывал наждачкой, они были одного цвета. После полировки этот так и остался, как был, ну цвет, рисуночек, а этот когда отполировал, как будто глаз там какой-то.

С годами коллекция значительно потяжелела. Александр Иванович в каждый из этих камней вложил душу, помнит, где какой нашел. Все экземпляры неповторимы. На одном как будто кора березы, на другом – персонажи мультфильмов.

Сколько лет может быть этим камням и как они образовались? В научные подробности коллекционер камней не вдается. Но внешним особенностям этих творений природы не перестает удивляться.

Александр Полторацкий, коллекционер:

Как они вот так получились такие? Здесь отдельные камни сами по себе, но они потом срослись, и каждый камень так и остался собой.

Пополнять свою каменную коллекцию Александр Иванович не планирует. Большую часть оставил на родине в Узбекистане, многое раздарил друзьям. Но если заметит интересный камень, мимо, конечно, не пройдет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.