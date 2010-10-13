Последователи Чака Паланика создали свой бойцовский клуб в России

То, что этот материал о закрытом бойцовском клубе, отделение которого есть в каждом российском городе, говорит о том, что мы нарушили первое правило клуба, которое знают все его члены: никому не рассказывать о клубе...

Еще страшнее, нарушить второе правило: не наносить травмирующих ударов (не бить в глаза, затылок, пах, позвоночник, горло). Их старшие браться дрались группировками в конце 1990-ых. Теперь это стал бой одиночек. Этих ребят поддержали еще и менеджеры из офиса. Что заставляет их махать кулаками? Каждый отвечает по-разному, но тот факт, что это веяние нового времени – однозначен. Обычно после такого «расслабления» ссадины на лице и разбитые губы. Результат на лице – это расплата за клубную карточку, которую, впрочем, никто и не выдавал.

Роман, участник бойцовского клуба:

Есть такой стереотип, что это люди, которые бьются с короткой стрижкой, страшным лицом и звериным оскалом. Это совсем не так, у нас в клубе народ очень разный.

Уже 4 года Роман по воскресеньям уходит в лес как на работу: Там бьются без правил и предрассудков. Ролики драк бойцовский клуб выкладывает в интернете, специально, чтобы отпугнуть новичков. Это видео мгновенно становится популярным, но, почему-то на рядовых встречах в бойцовском клубе, как правило, бывает не больше 20 человек. Быть может, потому, что тут нет зрителей, а есть только участники. Сюда приходят, чтобы почувствовать себя по-настоящему сильным.

У каждого члена клуба есть настольная книга «Бойцовский клуб» Чака Паланика. Ей не нужна суперобложка, как и Роману не нужно пересматривать фильм с Бредом Питом. Все, что ему нужно для боев, у него уже есть.

Роман, участник бойцовского клуба:

Не важно, что на тебе одето, это не ты, человек – это его мысли и действия.

Компромисс между книгой и реальной жизнью в том, что в жизни дерутся с защитой и перчатками или бинтами для рук. Бойцовский клуб не хочет открыть лица, но перед боем это не так уж и важно, придется драться с любым противником.

Третье правило бойцовского клуба: бой продолжается столько, сколько потребуется. После этого бойцы падают друг другу в объятия, и бойцовского клуба больше не существует: встречаясь на работе, в кино, на дискотеке – эти ребята никогда не заговорят друг с другом.

Они готовят своей проект «Разгром» (аналогия с фильмом «Бойцовский клуб»), они выступают против брендов, гламура и VIP.

Роман, участник бойцовского клуба:

Философия продвигается такая, что ты тот, что ты носишь, фактически, люди выражают себя через бренды. А я два года уже не сплю на кровати. Можно, конечно, даже отказаться вообще от всего, но зачем? Нужно выдержать баланс между ненужными вещами и когда совсем уже ничего не нужно.