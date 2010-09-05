Индийские танцы в Минске

Классические индийские танцы – это колоритное сочетание музыки, поэзии, философии и неповторимой хореографии. Они открывают лицо национальной индийской культуры.

Харатанатьям – классический вид старинного индийского танца. Он зародился на Юге Индии более 2000 лет тому. По легенде ему покровительствует сам бог Шива. Исполнительницы этого танца кажутся ожившими скульптурами со стен индийского храма. Изначально танец имел исключительно сакральное значение – сопровождал религиозные ритуалы.

Танцовщицы почитались как жрицы, были очень уважаемыми и богатыми людьми. Во время британской колонизации танец утратил свое первоначальное значение. Храмовая танцовщица превратилась в придворную. Древнее искусство исполнения ожило лишь в 30-е годы прошлого века.

Людмила Хотулева, руководитель школы-студии индийского классического танца «Индивара»:

Танец, если его смотреть в замедленном действии, напоминает кадры. Из этих кадров и складывается танец. Поэтому каждая позиция должна быть отточена, каждый взгляд – максимально правильным и точным, иначе танец будет не понятным со стороны.

Исполнитель может передавать сиюминутные фантазии, настроение. Но большинство танцев основано на сюжетах индийских мифов, легенд и эпических поэм. На ногах танцовщиц колокольчики, подчеркивающие ритм.

Совершенства в танце добиваются многочасовыми тренировками. Вокальное сопровождение – неотъемлемая часть танца. Индийский классический танец считается одной из форм йоги.