Минск полнится средневековыми рыцарями

Кто сказал, что время рыцарей прошло? Мечи времен далекой античности, мощные кольчуги весом от 32 до 67 кг – это только малая часть того, что можно обнаружить в гардеробе у этих минчан. Например, шлем, относящийся к XV веку.

Стремление воссоздать минувшие эпохи и самим на мгновение стать викингами, колдунами, гангстерами или злыми троллями объединяет людей этой творческой профессии. Актеры одного из столичных экстремальных театров на протяжении 10 лет поражают воображение минчан и гостей столицы своими спектаклями.

За время существования театра наши герои приняли участие более чем в 50 фестивалях, в том числе и за рубежом. Реконструкция Грюндвальской битвы в Польше стала для них наиболее запоминающимся событием.

Грюндавльская битва – это в первую очередь великое сражение наших предков, где мы одержали сокрушительную победу над Тевтонским орденом. Это такой фестиваль, где можно увидеть несколько тысяч зрителей. Все достаточно хорошо и масштабно представлено.

Только экстремальным актером под силу приподнять таинственный занавес истории и дать возможность зрителю очутиться в эпицентре военных событий. Каждый костюм является точной копией одежды конкретной эпохи. Над созданием костюмов работаю костюмеры, но в большинстве случаев костюм изготавливается на заказ минскими энтузиастами. Или доставляется из Новой Зеландии.

На ряду с хорошей физической подготовкой, экстремальный актер должен обладать еще одним важным качеством – безукоризненно знать историю.

Павел “Богуш” Артюшевский, экстримальный актер:

В любом центре Детей и молодежи можно прийти и поинтересоваться, есть ли у них на базе какой-нибудь рыцарский клуб и уже в него идти. Если вы чувствуете в себе искру, хотите заниматься какой-нибудь эпохой, вам нравится история, хотите красиво выглядеть – приходите. Могу вам пожелать только усидчивости и удачи.