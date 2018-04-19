«Игра – это то же самое, что и фильм с хорошим сюжетом». Какие игры предпочитают девушки-геймеры

Компьютерная мышь и клавиатура – главное оружие по завоеванию виртуального мира. Девушки-геймеры – феномен 21 века. Многие из них с легкостью могут дать фору любому играющему парню. Анастасия Коврова уже 4 года является жителем волшебной вселенной Warcraft. Познакомила с игрой подруга, после чего проснулся интерес к своему персонажу и его уникальным способностям. Анастасия Коврова, геймер:

Сначала как-то было всё непонятно, сильно сложно может быть даже. Там всегда есть, чем заняться, там огромный выбор, кто-то ходит и делает там различные достижения, кто-то там коллекционирует какие-то предметы, кто-то ходит для того, чтобы игрок против игрока ПВП называется, т.е. кому-то это очень интересно.

Переехав в столицу, Настя долго не могла найти друзей – это и стало одной из причин появления любви к онлайн-играм. Warcraft – это полностью открытый мир. Пройти все препятствия, одолеть чудовищ и монстров гораздо веселее и легче в компании. Поэтому, играя в интернете, ты можешь знакомиться с другими персонажами и учишься работать сообща.

Анастасия Коврова:

Ты общаешься с разными людьми, с разных стран, континентов. В основном все общаются на английском. Я познакомилась с очень интересными людьми. Кстати, за счет этого я подтянула язык, т.е. я понимаю, о чем они говорят.

Со временем общение в сети переросло в нечто большее. Появилось много друзей, с которыми можно прогуляться и хорошо провести время и в реальной жизни. Но любовь, Настя уверена, искать в игре неправильно. Важно уметь разделять эти понятия. Анастасия Коврова:

У меня в гильдии, чтобы не соврать, из 50 человек, наверное, процентов 30-35 девчонок. Девочки в основном – это танки и хилы – основная составляющая любого рейда, любого подземелья. Все зависит от того, насколько ты хочешь в это погрузиться.

Хоть прекрасный пол играет не хуже сильного, с ними ребята все равно ведут себя в сети по-джентльменски, к девочкам особенное отношение. В этом на своем примере убедилась и Ника Кручковская, поклонница стратегий и игр с сюжетом. Ника Кручковская, геймер:

У меня было очень много друзей мальчиков, мне было легче общаться с мальчиками, и сейчас тоже. И я смотрела за тем, как они играли, и так меня поднатаскали. Больше, конечно, у парней вызывает интерес, если они узнают, что я играю. Типа ты девушка – ты играешь. Это очень странно всегда для них, начинают больше всего общаться, т.к. им интересно, что думает девушка об игре.

Играть Ника начала 5 лет назад. А виртуальный мир привлек еще в далеком детстве, когда родители подарили первую приставку. К играм девушка относится очень привередливо, по вкусу ей придется далеко не каждая. Ника Кручковская:

Мне очень важно, чтобы была хорошая графика и интересный сюжет. Потому что игра для меня – это то же самое, что и фильм с хорошим сюжетом. Это полное погружение, то есть ты сам участник этого процесса, особенно если игра от первого лица. Хочется иногда за несколько часов пройти игру, чтобы узнать, что будет дальше, несколько концовок даже может быть.