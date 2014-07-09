Назад в 60-е: Виталий Гапанович, коллекционер ретро-мотоциклов, рассказал о своем увлечении

У Виталия есть гараж и мотоцикл - красная Ява. Этого было бы достаточно в 60-е годы прошлого века, чтобы парни тебя уважали, а девушки считали завидным женихом.

Виталий Гапанович, коллекционер ретро-мотоциклов:

В 50-е годы это была мечта.. Все новшевства были передовыми. Для каждого свой идеальный мотоцикл. Для меня это «Ява».

В 6 лет отец впервые посадил его на мотоцикл. Уже будучи подростком Виталий разобрал этот мотоцикл, надеясь отреставрировать, и не смог собрать. С тех пор появился азарт и любовь к технике того времени.

Виталий Гапанович:

Больше всего меня привлекает, когда заводишь. Это просто песня!

Алена к мотоциклам была равнодушна. Она любила музыку, детей и красивые платья.

Мотоцикл Виталия только выглядит новым. На самом деле он почти в 2 раза старше Алены. Все детали оригинальные: от спидометра до кожи на спинке кресла коляски, только выхлопная труба новодел, ее отреставрировать не удалось.

Виталий Гапанович:

Очень сложно было найти коляску, нашел 4 коляски, и потом только переделал.

Техосмотр старушка «Ява» проходит с первого раза, но у современного мотолюбителя конечно будет много претензий к ее техническим несовершенствам.

Очень шумная, нет заднего хода, световых указателей поворота, крейсерская скорость всего 80 км в час, шлемы не защищены стеклом, список можно продолжать.

Виталий Гапанович:

Все эти технические недостатки - мелочи. Это чувство не заменит никакой мотоцикл!

Если бы Алена и Виталий встретились в 60-е годы, то это могло бы произойти очень романтично. В 21 веке они познакомились куда банальней-по интернету. Не сразу, но Алена поддержала, сейчас уже мужа, в его ретро-увлечении. В прошлом году она стала "миссис-Ява" на международном конкурсе.

19 июля уже второй раз ребята организуют международный ретро-мото-фестиваль, который в этом году пройдет в местечке Станьково под Минском. Будет насыщенная программа для увлеченных и ностальгирующих. Обязательно приходите!