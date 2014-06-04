Пропасть посреди города. Кто создаёт 3D рисунки в Минске?

Новости Беларуси. Писали ли вы когда-то в детстве краской или мелками на стенах? Я думаю, что да. Но мало кто из вас писал самые настоящие картины. Сегодня в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ люди, которые этим занимаются.

Уличные художники Евгения Кравченко и Станислав Рабунский. Уличные художники - звучит как-то однобоко. Когда мы говорим о стрит-арте, то в голову приходит граффити. То, что делаете вы - это не граффити, верно? Расскажите, чем вы занимаетесь и как простому смертному отличить граффити от моденари?

Станислав Рабунский, уличный художник:

Вы правильно сказали, что техника отличается. Отличие в том, что для росписи используется сухой материал. Это не краска - пастель или мел, они легко смываются. Дождь пошёл - и всё пропало.

Сколько времени уходит на создание одной Мадонны?

Станислав Рабунский:

На самом деле, рисуются не только образы Мадонны - такое название просто сложилось исторически.

Евгения Кравченко, уличный художник:

Сейчас это более развито, создаются яркие цветные работы. Используется иллюзия обмана. Мы видим работу на горизонтальной поверхности, но в то же время она смотрится объёмной, яркой, чёткой.

То есть вот эти огромные нарисованные пропасти - это и есть моденари?

Станислав Рабунский:

Моденари - это техника изображения без искажения, оно на плоскости. А объёмные рисунки называются анаморфными. Вот там уже используется искажение перспективы. Роспись имеет вид трапеции и сходится в одну точку. Именно поэтому она становится объёмной.

Сейчас мы уже дошли до того уровня сознания, когда понимаем, что подобные рисунки украшают нашу жизнь. Для Беларуси это новое искусство? Как давно оно появилось у нас? Что вас подтолкнуло к занятию моденари?

Евгения Кравченко:

Стас и его команда «Duedro» были первыми. Потом подтянулись мы, появились другие художники.

Станислав Рабунский:

Где-то четыре года назад мы начали этим заниматься. Просто увидели в интернете работы мастеров. Стало интересно, как это делается, начали пробовать. Естественно, сначала ничего не получилось. Через годик-другой поняли, в чём соль, и начали делать свои работы.

Как это происходит обычно? Вот идёте по улице, видите кусок асфальта и думаете: «почему бы нам здесь не нарисовать что-нибудь прекрасное». Располагаетесь, просите прохожих обходить стороной. Как вообще проходит выбор места?

Станислав Рабунский:

Я стараюсь выбирать более людные места, чтобы делать это для людей, а не только для себя. Разрешения ни у кого не спрашиваем - рисуем мы не краской и ничего плохого не изображаем. Обычно всем нравится.

А не поступало рекламных предложений? Изобразить трёхмерную пачку порошка, к примеру.

Станислав Рабунский:

Да, мы рисуем и рекламные работы, если находятся люди, которым это нужно.

Сколько времени занимает рисунок?

Станислав Рабунский:

На «Девочку с бензопилой», к примеру, мы вдвоём потратили 5-6 часов и около 200 граммов мелков. Рисунок 11 метров в длину.

А как появляются темы: заранее или на ходу?

Станислав Рабунский:

Если речь идёт о классической технике моденари, то в большинстве это репродукции работ великих художников, которые увидеть нет возможности. Нужно ехать в Париж, Лондон. К объёмным рисункам мы сами делаем эскизы и по ним уже рисуем.

Конечно, нужно уметь рисовать. А достаточно ли одного умения? Есть ли какие-то школы, где можно поучиться, попрактиковаться?

Евгения Кравченко:

Мне кажется, главное - желание. Если ты умеешь рисовать хоть немного, нужно потренироваться - и получится. Нужно очень точно следить за перспективой.

А есть ли работы, которые настолько понравились, что хочется зафиксировать их навечно?

Станислав Рабунский:

Мне никогда не жалко, когда мои работы смываются дождём - на этом месте можно ещё одну нарисовать. Но есть работы, которые мне очень нравятся. Мы недавно делали репродукцию картины Модильяни. Она была продана в частную коллекцию, и сейчас нигде её нельзя увидеть. Кроме как в Минске две недели назад.

Вы строите планы? Можно ли идти по улице и знать, что где-то через какое-то время появится рисунок?

Станислав Рабунский:

Да, конечно. У нас есть сайт, группы в соцсетях.

Вас приглашают на какие-нибудь фестивали?

Евгения Кравченко:

В Беларуси уже второй год проходит фестиваль 3D рисунков, ждём с нетерпением очередного.

А как реагируют прохожие?

Станислав Рабунский:

Мало кому не нравится, но есть такие. Обычно это дворники, которые думают, что им это потом убирать. В основном всем нравится, особенно детям. Мы раздаём им мелки, чтобы они вокруг нас тоже что-то рисовали.