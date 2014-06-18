Екатерина Руденкова, Надежда Царик, Юлия Плюто. Минские байкерши рассказали о любви всей свой жизни

Управлять мотоциклом мечтают многие девушки, но не каждая отважится на такой экстрим. Героини нашего сюжета — приятное исключение. Надежда Царик еще год назад и подумать не могла, что сядет за руль байка. Зато теперь не представляет без него свою жизнь. К увлечению мотоспортом пристрастил муж и сам купил для супруги железного коня.

Надежда Царик, байкер:

Как говорят, автомобиль возит тело, а мотоцикл - душу. Когда путешествуешь на мотоцикле, то чувствуешь единение с природой, ощущения абсолютно другие.

Теперь вместе с супругом Надежда ездит на мотоциклах в длительные путешествия по Беларуси и за рубеж. К такому увлечению близкие относятся с пониманием. Правда, ставят одно условие — быстро не гонять.

Надежда Царик, байкер:

Я теперь понимаю, что нужно совершенствовать свои навыки. Один раз у меня была ситуация, которая почти стоила мне жизни. Я была не очень внимательна. Перекрестки - это актуальная тема. Хорошо, что у той машины оказалась хорошие тормоза, иначе случилось бы ДТП.

В Минске девушек, которые предпочитают автомобилю мотоцикл, можно буквально пересчитать по пальцам. Леди на железных конях не стремятся собираться группами, как это принято у байкеров-мужчин. Да и в клубы мотоциклистов их в основном не берут. Все-таки не совсем это женское дело. Но тем не менее, многие девушки знакомы друг с другом.

Юлия Плюто, байкер:

Когда я была помладше, мне нравились по дизайну спортбайки, нравился их звук. Тогда их было очень мало и мне тоже захотелось научиться ездить на мотоцикле.

Юлия Плюто, или как ее именуют байкеры Юля-пуля, производит настоящий фурор среди мужчин. От белокурой красавицы на шикарном спортивном байке глаз не оторвать. Гонять на мотоцикле она стала 3 года назад и с тех пор не расстается с лучшим другом.

Юлия Плюто, байкер:

Ребята-мотоциклисты относятся очень уважительно к девушкам на мотоциклах. Конечно, может быть, у нас еще не хватает навыков, но они относятся очень понимающе, помогают во всем.

Екатерина Руденкова — в среде единомышленников ее именуют Химерой — байкер со стажем. Управляет железным конем около 10 лет. Свой первый мотоцикл купила в 19 и о своем выборе нисколько не жалеет. На мотоцикле она уже намотала немалый километраж и исколесила огромное количество стран.

Екатерина Руденкова, байкер:

В прошлом году, к примеру, была по Украине. Потом была поездка Грузия- Армения-Турция. Это самая крупная поездка, под ее впечатлениями я потом жила целую зиму.

Экстремальных ситуаций и падений все равно не избежать, хотя женщины и водят аккуратнее. Но даже травмы не могут отбить желание сесть за руль и почувствовать рев моторов.

Екатерина Руденкова, байкер:

Мотоцикл дает ощущение свободы, независимости ни от кого. Сел и поехал, все проблемы оставил дома и едешь куда хочешь. И вообще, одно из самых приятных ощущений по жизни - это когда ты сидишь с упакованным мотоциклом, с бензином в баке, смотришь на карту и думаешь: куда бы это тебе сейчас поехать?

Для девушек-байкеров мотоцикл — это прежде всего средство самовыражения и возможность доказать, что они не хуже мужчин могут управлять железным конем. К тому же, байкерская среда объединяет людей со схожими интересами не зависимо от того, какого они пола.