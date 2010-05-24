Самостоятельное декорирование цветочных горшков

Весна – время не только для наслаждения ароматами цветов на природе. Пришла пора уделить внимание и домашним растениям. Обычная герань станет эксклюзивом, если позаботиться о дизайнерском оформлении цветочных горшков.

Цветочный горшок – это не просто емкость для выращивания растений, но еще и важная часть интерьера. А значит, они должны быть выдержаны в общем стиле помещения. Что касается цветовой гаммы, то горшки могут как повторять общий тон пространства, так и выступать в нем яркими контрастными пятнами.

Ирина Таболич, декоратор:

Емкостью и основой может послужить абсолютно любой материал: металлический чугунок, обычные пластиковые кашпо, которые продаются, это также могут быть пластиковые формы, ведерки. Элементы декора, которые используются, также могут быть весьма разнообразными: от элементарных красок по стеклу, керамики до профессиональных красок, до элементов более объемных, таких как стразы, бусины, камни, металлические элементы, флористические сетки. Абсолютно любой материал, который будет украшать ваш горшок.

Не спешите списывать в утиль и фабричные керамические горшки, утратившие свой первоначальный лоск. Взгляд дизайнера – и вы получите оригинальное украшение интерьера.

Ирина Таболич, декоратор:

Первоначально необходимо очистить поверхность: элементы старой глазури, которые остались и приобрели неприглядный вид, счищаем при помощи ножовки. Потом покрываем основу горшка акриловой краской по керамике, приступам к дальнейшему декорированию: либо роспись, либо выполнять какой-то объем, делать аппликацию, мозаику, использовать стразы, бусины, скорлупу, песок, декоративные посыпки.

Если интерьер выдержан в стиле хайтек, то лучшим декором для цветочных горшков станут гайки, разнообразные металлические детали и даже обычные ключи – все это можно приклеить на окрашенный чугунок, и емкость для нежных цветов приобретет суровую стильность.

Ирина Таболич, декоратор:

Если интерьер более классический и лаконично выдержана цветовая гамма, то имеет смысл выполнить горшок в стиле росписи. Опять же, подобрать рисунок, актуальную цветовую гамму. Очень эффектно смотрятся горшки с объемно задекорированными элементами, это могут быть декоративные покрошки, веревки, бечевки.

Декор цветочному горшку может продиктовать не только интерьер, но и то растение, которое будет в нем находиться.

Ирина Таболич, декоратор:

Если вы приобрели долларовое дерево, будет актуальным сделать ему соответствующий горшок. Для основы мы возьмем обычное пластмассовое кашпо, которое и будем декорировать.

В качестве материала для украшения используем самые разные монеты, покрытые золотой краской, бумажные закладки в виде купюр, а также позолоченную сизаль.

Ирина Таболич, декоратор:

Для начала будем выполнять коллажный вариант. Используя денежную закладку, которую будем в хаотичном порядке разрывать на куски, будем декорировать ей основу нашего горшка.

Безжалостно, но с чувством прекрасного рвем имитацию денежных купюр на кусочки разных форм и размеров. Затем приклеиваем их по всей поверхности пластмассового горшка.

Ирина Таболич, декоратор:

Горшок, как правило, будет стоять на подоконнике, куда попадают солнечные лучи. Для того, чтобы денежные закладки не выцветали, после полного их высыхания, мы закрепляем их при помощи акрилового лака.

Когда лак подсохнет, берем в руки монетки и специальным клеем прикрепляем их в произвольном порядке.

Открытая земля в цветочных горшках не всегда смотрится эстетично. Поэтому декорируем ее с помощью дренажа, декоративных посыпок или сезали.

Ирина Таболич, декоратор:

Выполнив декор горшка в таком замечательном стиле, можно верить, что долларовое дерево будет приносить соответствующую валюту в дом.