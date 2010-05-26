Тысячный показ спектакля «Единственный наследник» в театре им. Максима Горького

«Павлинка» и «Нестерка» - в ряд с этими визитными карточками белорусского театра смело можно поставить и спектакль «Единственный наследник» по пьесе Жана Франсуа Реньяра, тысячный показ которого был отпразднован в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.

Ольга Клебанович, народная артистка Беларуси:

Этот спектакль вызывает на соревнования «Павлинку», безусловно, уникальное событие --- тысячный спектакль – редкость для театра вообще. Я стояла у истоков, я была главной исполнительницей. Владимир Андреевич доверил мне эту роль, и ею я сдавала экзамен на все то, чему он меня научил. Спектакль имел бешеный успех сразу, как только вышел на сцену.

Этот спектакль особенно важен тем, что сохраняет для нас память о выдающемся режиссере и педагоге — Владимире Андреевиче Маланкине. Его школа дала белорусскому театру такие имена как Борис Луценко, Валерий Раевский, Александр Ткаченок, Ольга Клебанович, Арнольд Помазан и многие другие. Его режиссура — образец высокого театрального искусства, блистательного владения законами сцены и театра.

Борис Луценко, народный артист Беларуси:

Хочется закричать «ура»! В тысячный раз идет спектакль Маланкина. Это человек очень большого таланта и знаний. Думаю, что сегодня для нас этот спектакль – праздник.

Уникален «Единственный наследник» и тем, что он стал частью семейной истории режиссера. Его дочь, Анна Маланкина, не просто присутствовала на премьере спектакля, придя в труппу театра в новом качестве — актрисы, она была задействована в постановке, блистала в двух ролях — Изабеллы и Лизетты.

Анна Маланкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я помню свой первый спектакль в роли Лизетты. Идет музыка, я вспоминаю детство, что отца больше нет, у меня комок подкатывает к горлу, но я думаю: «Нет, нет, я не смогу играть, я расплачусь». Потому мне на выход, я беру себя в руки – выхожу и с радостью купаюсь в конце этой режиссуры и спектакля.

За 36 лет существования спектакль увидел не одно поколение великолепных актеров, объехал всю Беларусь, представлял нашу страну на подмостках других стран. Каждому из артистов есть, что вспомнить, ведь за кулисами «Единственного наследника» то и дело происходили самые разнообразные истории.

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Меня вводили на гастролях в экстренном порядке за два дня. За две рабочих репетиции. Я выучил первый акт, а второй не мог выучить физически. Меня водили за ручку, за меня партнеры говорили текст, а я только кивал головй.

В 2002 году спектакль был реконструирован учениками Владимира Маланкина — народными артистами Беларуси Александром Ткаченком и Ольгой Клебанович, которые стремились в первую очередь бережно сохранить оригинальный режиссерский почерк Владимира Маланкина, подарившего белорусскому зрителю настоящий театральный праздник.