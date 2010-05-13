Видео. Тема войны в современном белорусском театре

Война была и осталась со всеми нами. Прошли десятилетия, все меньше остается людей, которые видели события тех лет, был их участниками. А война осталась: в памяти детей, внуков, правнуков, вросла в гены народа, заставляя вновь и вновь переживать ее страшные мгновения, ее боль и страх. А еще — гордость и благодарность: за Победу, за всех, кто смог остановить войну, кто подарил нам мир и жизнь. Татьяна Ражавская, актриса:

Война – это нечто великое и ужасное. Как могли люди, отдавая свою жизнь, себя без остатка, защищать свою землю, свою Родину. Как бы это пафосно не звучало, но у меня всегда мурашки по телу, когда я смотрю на этих ветеранов, этих людей. Война для меня всегда где-то там, где-то больно и не дай Бог.

Пожалуй, нет в нашей стране семьи, в истории которой не было бы войны. Возможно, именно это личное отношение и заставляет людей искусства то и дело обращаться к этой теме, находя новые формы и новые подходы к давно уже, казалось бы, известным вещам. Недаром, современный белорусский театр не может обойтись без спектаклей о войне.

Елена Козленя-Каминская, психолог, руководитель проекта «Театратерапия»:

Мы уже столько всего знаем, столько всему научены. Дети такие продвинутые, нас обогнали на 10 голов. Но эмоциональная составляющая остается за бортом. Театр гениально восполняет эту нишу: эмоциональной глубины. Несмотря на интерес к классическим пьесам, традиционным формам, театр сегодня, обращаясь к теме войны, ищет новые выразительные средства. Спектакль «Блиндаж» Белорусского республиканского театра юного зрителя — одна из самых ярких попыток последних лет найти это новое, обрести новый язык общения со зрителем. История наших молодых современников, попавших в реалии военного времени, дают возможность вовлечь аудиторию в разговор на современном языке, дать почувствовать себя участниками событий.