Мастер-любитель из Могилевской области изготовил коллекцию национальных белорусских инструментов

Новости Беларуси. Бубен, ксилофон, ложки и трещотки. Целую коллекцию национальных белорусских инструментов своими руками изготовил мастер-любитель из Могилевской области. За создание самобытных художественных произведений 79-летний пенсионер даже получил президентскую премию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставаться в такой хорошей форме, позитивным и приветливым человеком почти в 80 лет Александру Антоновичу помогает его любимое увлечение. В скромной мастерской на окраине деревушки пенсионер собрал большую коллекцию музыкальных инструментов. Бубны, ксилофоны, свирели и трещотки.

Для того, чтобы ложки хорошо звучали, нужно правильно подобрать дерево. Осина, например, для них не подойдет. Звук будет слишком глухой. Оптимальны – твердые породы – дуб, клен и яблоня.

Александр Харкевич:

Дедушка двоюродный играл, были у него эти инструменты. Когда вспомнил, кто что выдумывал и как на этом играли, я их зарисовал. Потом начал изготавливать их.

Александру Антоновичу одинаково виртуозно играет на всех своих инструментах.

Александр Харкевич:

Когда я выступаю с берестой с баянистом, люди просто не выдерживают, идут на сцену танцевать даже.

Инструменты Александра Антоновича украшают коллекции не только белорусских любителей старины, заказывают их и творческие коллективы из соседних стран.

В поисках секретов ремесла Александр Антонович объездил всю Беларусь. Старался не пропустить ни одного фестиваля - от «Дожинок» до «Славянского базара», где он смог бы удивить публику своими маракасами, трещотками да ложками. Сегодня таких мастеров по изготовлению народных инструментов во всей Беларуси больше нет. Самая большая мечта Круглянского пенсионера – найти себе достойного ученика. Чтобы передать все свои секреты.