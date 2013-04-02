Белорусский художник превращает бытовые отходы в экспонаты оригинальной выставки

Новости Беларуси. Белорусский художник превращает бытовые отходы в арт-объекты. Алесь Фалей изготавливает свои экспонаты из того, что в буквальном смысле было собрано на улице.

Казалось бы, что можно сделать из старого куска железа? У Алеся Фалея свое, особое видение. Вот, например, одна из его композиций символично называется «Въезд автомобиля во врата рая»

Эти творческие образы вызывают, скорее, отторжение, чем умиление. Ржавая проволока, трубы, рваная ткань, старые доски обретают новую жизнь в руках мастера и превращаются в арт-объекты. И все они, убежден Алесь Фалей, представляют собой крик души о беспечном отношении человечества к природе.

Алесь Фалей уже два десятка лет работает в различных художественных техниках. Его работы украшают музеи и частные коллекции многих стран мира. Для создания этой композиции, отмечает автор, понадобился не один год. Эти абстракции в буквальном смысле состоят из отходов. Здесь и старая домашняя утварь, и выброшенные вещи, которые художник лично собирал на улице.

У многих экспонатов нет названий. Автор предлагает зрителю довериться своим ассоциациям. Эта выставка, отмечают, арт-критики — импульс к переменам. Обращение к людям - изменить отношение к Земле и самим себе.

Николай Пограновский, арт-критик, куратор выставки:

Мы уже внутри этой свалки живем. Если мы это не осознаем сейчас, то лет через 10-15 нашим детям и внукам уже нечего будет оставлять на этой земле.

Виктор Альшевский, профессор, руководитель Центра современных искусств:

Человек эмоциональный. Он рождает, мягко говоря, свою идею своим подсознанием, как он говорит. Это и есть та экология, когда человек реагирует на неустроенный мир, то есть он его хочет изменить.

Уже благодаря этому творческому эксперименту окружающая среда стала чище. Полтонны бытовых отходов ушло только на создание экспозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.