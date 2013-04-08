Эстетическая и оздоровительная гимнастика: набор в группы в возрасте от 4 лет и до бесконечности!

Новости Беларуси. Эстетическая гимнастика произошла от свободных танцев, основоположницей которых была знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Именно она выходила танцевать босиком на полупальцах и в своих движениях использовала древнегреческую пластику, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Эстетической гимнастикой занимаются с 4 лет. А вот предела возрастным ограничениям нет. Иногда в одних соревнованиях могут выступать как маленькие детки, так и их мамы.
Татьяна Ждан, заместитель председателя Федерации эстетической и оздоровительной гимнастики:
Категория «женщины» - без ограничений, кто как может. Есть такие команды, в которых на чемпионате мира выступают девушки по 27 лет, у которых есть дети.
Для занятий эстетической гимнастикой необходимы гибкость, скорость, сила, координация и способность двигаться без лишних усилий. И самое главное - позитивный настрой спортсменок.
София Козлович, гимнастка:
Первое место - всегда хорошо, потому что это золотая медаль! Чтобы занять первое место нужно хорошо станцевать, хорошо тренироваться и садиться с первой рейки.
А Надя пришла в этот спорт недавно, но уже делает большие успехи!
Надежда Красовская, гимнастка:
Самое сложное - делать перекат вперед. Этот перекат я научилась делать за три тренировки. Моя учительница меня хвалит!
За технической ценностью упражнений, а это количество и сложность выполненных элементов, следят строгие судьи. Вторая бригада оценивает артистичность движений и их согласованность с музыкой. А третья следит за техникой исполнения элементов. Особое внимание уделяется синхронности гимнасток.
Надежда Красовская:
Тренер у нас хорошая, добрая. Меня она не ругает совсем. Разве что чуть-чуть иногда бывает. Хвалит, когда хорошо очень делаем все вместе - тянем носки и колени выпрямляем. И когда вообще все делаем хорошо, дружно.
Эстетическая гимнастика в последнее время стала очень популярна в нашей стране. Маленьким девочкам нравится работать в группе, поэтому желающих заниматься - огромное количество.
Владимир Гурьев, отец гимнастки:
Если бы мне два года назад кто-нибудь сказал, что я буду присутствовать на таких соревнованиях, снимать видео и любоваться девчонками, которые выступают на ковре, я бы сказал, что эти люди сумасшедшие, однозначно. Но теперь... Я не знаю, но это очень красиво, это классно!
Недавно в столице прошел международный турнир, на котором было представлено 25 белорусских команд. Федерация эстетической гимнастики в Беларуси довольна выступлением своих подопечных и надеется, что уже в 2013 году этот вид спорта будет официально зарегистрирован в нашей стране.