Эстетическая и оздоровительная гимнастика: набор в группы в возрасте от 4 лет и до бесконечности!

Новости Беларуси. Эстетическая гимнастика произошла от свободных танцев, основоположницей которых была знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Именно она выходила танцевать босиком на полупальцах и в своих движениях использовала древнегреческую пластику, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Эстетической гимнастикой занимаются с 4 лет. А вот предела возрастным ограничениям нет. Иногда в одних соревнованиях могут выступать как маленькие детки, так и их мамы.

Татьяна Ждан, заместитель председателя Федерации эстетической и оздоровительной гимнастики:

Категория «женщины» - без ограничений, кто как может. Есть такие команды, в которых на чемпионате мира выступают девушки по 27 лет, у которых есть дети.

Для занятий эстетической гимнастикой необходимы гибкость, скорость, сила, координация и способность двигаться без лишних усилий. И самое главное - позитивный настрой спортсменок.

София Козлович, гимнастка:

Первое место - всегда хорошо, потому что это золотая медаль! Чтобы занять первое место нужно хорошо станцевать, хорошо тренироваться и садиться с первой рейки.

А Надя пришла в этот спорт недавно, но уже делает большие успехи!

Надежда Красовская, гимнастка:

Самое сложное - делать перекат вперед. Этот перекат я научилась делать за три тренировки. Моя учительница меня хвалит!

За технической ценностью упражнений, а это количество и сложность выполненных элементов, следят строгие судьи. Вторая бригада оценивает артистичность движений и их согласованность с музыкой. А третья следит за техникой исполнения элементов. Особое внимание уделяется синхронности гимнасток.

Надежда Красовская:

Тренер у нас хорошая, добрая. Меня она не ругает совсем. Разве что чуть-чуть иногда бывает. Хвалит, когда хорошо очень делаем все вместе - тянем носки и колени выпрямляем. И когда вообще все делаем хорошо, дружно.

Эстетическая гимнастика в последнее время стала очень популярна в нашей стране. Маленьким девочкам нравится работать в группе, поэтому желающих заниматься - огромное количество.

Владимир Гурьев, отец гимнастки:

Если бы мне два года назад кто-нибудь сказал, что я буду присутствовать на таких соревнованиях, снимать видео и любоваться девчонками, которые выступают на ковре, я бы сказал, что эти люди сумасшедшие, однозначно. Но теперь... Я не знаю, но это очень красиво, это классно!

Недавно в столице прошел международный турнир, на котором было представлено 25 белорусских команд. Федерация эстетической гимнастики в Беларуси довольна выступлением своих подопечных и надеется, что уже в 2013 году этот вид спорта будет официально зарегистрирован в нашей стране.