АЛФ — Ассоциация любительского футбола в Минске

Игра в футбол, как оказалось, является одним из популярных видов проведения досуга у жителей столицы. И к тому же помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Дмитрий Карповский, организатор соревнований:

Для меня футбол – это жизнь. Для всех ребят, которые играют здесь — это неотъемлемая часть жизни.

Станислав Савицкий, асситент рефери ФИФА:

Я с детства занимался футболом, поэтому был приятно удивлен тем, что в Минске три года назад организовалась любительская лига АЛФ, которая насчитывает порядка 56 команд. Более тысячи человек, молодых ребят, которые занимаются любительским футболом.

Ассоциация любительского футбола объединяет в одно целое людей разных возрастов и профессий. Для кого-то любительский футбол стал стартовой площадкой для продолжения карьеры. Например, бывший игрок борисовского БАТЭ Павел Нехайчик начинал с выступления за сборную команду домоуправления. Затем игрока пригласили в детско-юношескую спортивную школу «Смена» и уже потом в БАТЭ. Сейчас хавбек защищает цвета московского «Динамо». Однако случается и так, что в любительский футбол приходят бывшие профессионалы. Кто-то после завершения спортивной карьеры, а кто-то после травмы.

Александр Соболь:

Резко бросать любимое дело, которому было посвящено все детство, юношество, да и вообще наверное вся жизнь, наверное, тяжеловато. Поэтому здесь нашел отдушину какую-то, как продолжение профессиональной карьеры. Для меня это важно!

В последние годы Минск все чаще становится эпицентром самых значимых футбольных событий. На столичном стадионе «Динамо» национальная сборная провела не один цикл отборочных матчей к чемпионатам мира и Европы. А благодаря борисовскому БАТЭ в Минск приехал самый значимый клубный турнир Старого Света — Лига чемпионов. Горожане получили уникальную возможность воочию наблюдать за игрой таких грандов мирового футбола как «Ювентус» и мадридский «Реал». А 27 сентября жители столицы с нетерпением ожидают приезда действующего обладателя кубка Лиги чемпионов испанской «Барселоны».

Что ни говорите, а футбол — семейный вид спорта. Нередко поддержать своих мужей на стадион приходят и жены с детьми, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бывает, игроки отправляются на соревнования целыми семьями, что непременно идет во благо и укрепляет семейные узы.

Александр Соболь:

В Кобрин недавно ездили. Так ездили семьями. Здорово совместить приятное с полезным, скажем, еще и семьями.

В отличие от футбола профессионального, любительским можно заниматься до любого возраста. Было бы желание и здоровье.

Дмитрий Карповский, организатор соревнований:

Каждый год свою профессиональную карьеру заканчивают люди, которые без футбола жить не могут. Им надо чем-то заниматься в свободное время. Если он был футболистом 15 лет, то всю оставшуюся жизнь тоже будет футболистом. Он тоже будет бегать до 45-50 лет. Каждый год появляются новые ребята. Я считаю, спорт – это дело вечное! Поэтому любительский футбол должен жить вечно и будет скорее всего.

Футбол по праву пользуется все большей популяностью у жителей столицы. Интерес к занятиям настолько велик, что удовлетворить потребности всех желающих просто невозможно. Об аренде игровой площадки приходиться думать как-минимум за месяц другой до начала учебного года. Как выяснилось, самый острый дефицит футбольный полей наблюдается в Заводском районе, а самые благоприятные условия для игры созданы в Цетральном районе Минска. К сожалению, в столице ощущается недостаток именно стандартных полей, на которых можно было бы не только тренироваться, но и проводить официальные игры.

В любом случае, если вы не равнодушны к футболу отправляйтесь на ближайшую площадку, создавайте команду и лига любительского футбола непременно откроет дорогу талантам.