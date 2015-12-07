В мире новогодних посланий. Художник-иллюстратор Екатерина Бабок о своих волшебных открытках

У многих Новый год ассоциируется не только с ёлкой, мандаринами и боем курантов, но и с добрыми, милыми открытками. Согласитесь, ведь так приятно получить поздравление на таком красивом кусочке бумаги.

Этих трогательных бельчат, неуклюжих медвежат, забавных ёжиков помнят многие. Их создал художник Владимир Зарубин.

Красочные герои Зарубина украшали открытки, которые подписывали друг другу на Новый год наши мамы и папы, бабушки и дедушки.

Интересно, есть ли сегодня художники, которые рисуют Новогодние открытки?

Оказывается, у нас в Беларуси они есть.

Одна из них – Екатерина Бабок. Всё началось четыре года назад. И с тех пор художница создала целую коллекцию различных персонажей.

Первые открытки Екатерина рисовала акварелью. Но со временем ей на помощь пришел планшет. Современные компьютерные технологии позволяют создавать различные изображения. Но без опытной руки мастера – никуда. Трудиться над изображением одной открытки Екатерина может несколько часов. В итоге получаются чудеса.

Новогодняя тематика – любимая для Екатерины Бабок. Её открытки словно дышат волшебством. Глядя на них, хочется верить в чудо, в существование Деда мороза и сказочных героев.

Несмотря на то, что сегодня в любую точку мира можно отправить виртуальное праздничное послание, живые бумажные открытки все равно остаются в моде. Прикасаясь к ним, ты чувствуешь то тепло, которое в нее вложили автор и отправитель.