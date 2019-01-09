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Где можно покататься на коньках в Минске? Показываем два мобильных катка

09 января 2019 07:19
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Вот-вот в столице грянут морозы, а это значит, что открытые сезонные катки распахнут свои двери для массовых катаний. Нынешней зимой в Минске зальют 28 ледовых площадок и 25 хоккейных коробок. 

Максим Глинский, директор ГУ «Центральный физкультурно-оздоровительный центр» г. Минска:
С 3 ноября мы функционируем. Несмотря на то, что будний день, на объекте – полная загрузка. Наш объект защищен от внешних осадков, от ветра, установлены специальные ограждения.   

Где можно покататься на коньках в Минске? Показываем два мобильных катка-1

Коньки можно взять в прокат, в арсенале мобильного катка аж 500 пар! А в случае, если вы не самый опытный фигурист, о безопасности можете не волноваться, сотрудники медицинских служб всегда готовы помочь.    

Где можно покататься на коньках в Минске? Показываем два мобильных катка-4

Погонять шайбу, выполнить парочку трюков на льду можно и в Чижовке. К слову, это самый большой сезонный каток под открытым небом не только в столице, но и в стране. Общая площадь ледового покрытия занимает 4 000 тысячи квадратных метров.    

Александр Мацкевич, инструктор-методист ГУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района» г. Минска:
У нас есть новинки такие, как дискотека, где разыгрываются очень много призов для детей, для взрослых, мини-эстафеты, сюрпризы. Мы даем кататься каждую пятницу, субботу и праздничные дни с 8-30 до 11.30 любителям хоккея.   

Где можно покататься на коньках в Минске? Показываем два мобильных катка-7

В этом году свою работу каток начал с 1 декабря. Предусмотрены скидки для школьников, студентов и пенсионеров. Для удобства оборудовали пункты заточки коньков, а также 56 камер хранения, где можно оставить вещи совершенно бесплатно. Также есть возможность освоить все азы фигурного катания с личным инструктором.   

Где можно покататься на коньках в Минске? Показываем два мобильных катка-10

Из года в год каток становится лучшим местом для зимних свиданий и встреч с друзьями, а катание на коньках – любимое развлечение как для детей, так и для взрослых. Ведь это один из лучших способов ощутить дух зимы и новогодних праздников.   

Где можно покататься на коньках в Минске? Показываем два мобильных катка-13

# Развлечения # Хобби # Максим Глинский # Александр Мацкевич # Фотофакт # Отдых

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