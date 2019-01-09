Где можно покататься на коньках в Минске? Показываем два мобильных катка

Вот-вот в столице грянут морозы, а это значит, что открытые сезонные катки распахнут свои двери для массовых катаний. Нынешней зимой в Минске зальют 28 ледовых площадок и 25 хоккейных коробок. Максим Глинский, директор ГУ «Центральный физкультурно-оздоровительный центр» г. Минска:

С 3 ноября мы функционируем. Несмотря на то, что будний день, на объекте – полная загрузка. Наш объект защищен от внешних осадков, от ветра, установлены специальные ограждения.

Коньки можно взять в прокат, в арсенале мобильного катка аж 500 пар! А в случае, если вы не самый опытный фигурист, о безопасности можете не волноваться, сотрудники медицинских служб всегда готовы помочь.

Погонять шайбу, выполнить парочку трюков на льду можно и в Чижовке. К слову, это самый большой сезонный каток под открытым небом не только в столице, но и в стране. Общая площадь ледового покрытия занимает 4 000 тысячи квадратных метров. Александр Мацкевич, инструктор-методист ГУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы Заводского района» г. Минска:

У нас есть новинки такие, как дискотека, где разыгрываются очень много призов для детей, для взрослых, мини-эстафеты, сюрпризы. Мы даем кататься каждую пятницу, субботу и праздничные дни с 8-30 до 11.30 любителям хоккея.

В этом году свою работу каток начал с 1 декабря. Предусмотрены скидки для школьников, студентов и пенсионеров. Для удобства оборудовали пункты заточки коньков, а также 56 камер хранения, где можно оставить вещи совершенно бесплатно. Также есть возможность освоить все азы фигурного катания с личным инструктором.