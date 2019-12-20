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Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл

20 декабря 2019 07:55
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Дмитрий Рахматулин, заведующий отраслевой лабораторией пчеловодства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня мы с вами поговорим о зимовке пчел. Сейчас у нас нетипичная зима, мы не видим снега и очень тепло, рассмотрим на примере холодной зимовки несколько типов ульев для зимовки пчел. 

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл-1

Первый образец улья перед нами это типичный белорусский рамочный утепленный улей, в котором содержится 90% пчел Республики Беларусь. Здесь холстик представляет собой мешок и мы даже не видим пчел.

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл-4

Это очень хороший пример того, как правильно организована зимовка, правильно организованы пчелы. При данном типе зимовки до конца февраля в этой семье не будет ни одной подушки. Мы видим, сколько еще осталось корма для остальной зимовки – очень большой кусок рамки, заполненный кормом. Такой улей закрывает от мышей и синиц, позволяет избежать лишней влажности в улье и обеспечивает качественную зимовку.

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл-7

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл-9

Данный улей из пенополистирола, произведен в Беларуси. Здесь принцип организации зимовки совершенно другой. Воздух выходит через леток, набирает влагу и выходит через сетчатое дно.

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл-12

Обязательным условием качественной зимовки является плотно закрытый потолок.

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл-15

Если вы организовали зимовку на своей пасеке с использованием подушек, боковых утеплителей, пожалуйста, до весны своих пчелок не трогайте. А в следующем году приступить к формированию ваших семей и организации зимовки по тому методу, о котором мы вам рассказали.

Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл-18

# Пчеловодство # Хобби # Дмитрий Рахматулин # Фотофакт # Полезные советы

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