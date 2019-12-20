Какой улей выбрать для успешной зимовки пчёл

Дмитрий Рахматулин, заведующий отраслевой лабораторией пчеловодства РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Сегодня мы с вами поговорим о зимовке пчел. Сейчас у нас нетипичная зима, мы не видим снега и очень тепло, рассмотрим на примере холодной зимовки несколько типов ульев для зимовки пчел.

Первый образец улья перед нами – это типичный белорусский рамочный утепленный улей, в котором содержится 90% пчел Республики Беларусь. Здесь холстик представляет собой мешок и мы даже не видим пчел.

Это очень хороший пример того, как правильно организована зимовка, правильно организованы пчелы. При данном типе зимовки до конца февраля в этой семье не будет ни одной подушки. Мы видим, сколько еще осталось корма для остальной зимовки – очень большой кусок рамки, заполненный кормом. Такой улей закрывает от мышей и синиц, позволяет избежать лишней влажности в улье и обеспечивает качественную зимовку.

Данный улей из пенополистирола, произведен в Беларуси. Здесь принцип организации зимовки совершенно другой. Воздух выходит через леток, набирает влагу и выходит через сетчатое дно.

Обязательным условием качественной зимовки является плотно закрытый потолок.