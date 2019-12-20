«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках

Шнурки на коньках советуют затягивать как можно туже, чтобы не болталась нога. Иначе можно заработать вывих.

Вероника Кудринецкая, корреспондент: Наступила пора для зимних забав. И пока на улице упорно держится плюсовая температура – отправляемся покорять крытый каток.

Новичкам стоит остановить свой выбор на фигурных коньках. Ориентируйтесь, что размер стельки должен быть на сантиметр больше вашей стопы. Глаза боятся, а ноги делают.

С чего стоит начинать новичку, который первый раз надел коньки и неуверенно держится на льду?

Игнат Шиленок, инструктор по фигурному катанию:

Новичкам, которые, вообще, не стоят на коньках, я рекомендовал бы найти какого-то профессионала, который смог бы их обучить каким-то азам, потому что каток – это место повышенной травмоопасности, и неподготовленному человеку лучше не выходить на лед самостоятельно.