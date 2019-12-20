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«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках

20 декабря 2019 07:48
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Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Наступила пора для зимних забав. И пока на улице упорно держится плюсовая температура – отправляемся покорять крытый каток.

Шнурки на коньках советуют затягивать как можно туже, чтобы не болталась нога. Иначе можно заработать вывих.

«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках-1

Новичкам стоит остановить свой выбор на фигурных коньках. Ориентируйтесь, что размер стельки должен быть на сантиметр больше вашей стопы. Глаза боятся, а ноги делают.

С чего стоит начинать новичку, который первый раз надел коньки и неуверенно держится на льду?

Игнат Шиленок, инструктор по фигурному катанию:
Новичкам, которые, вообще, не стоят на коньках, я рекомендовал бы найти какого-то профессионала, который смог бы их обучить каким-то азам, потому что каток – это место повышенной травмоопасности, и неподготовленному человеку лучше не выходить на лед самостоятельно.

«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках-4

За бортик не хватаемся, баланс держим.

Игнат Шиленок:
Согнуть ноги в коленях, корпус чуть-чуть вперед наклонить. Одной ногой оттолкнулись, второй – такая своеобразная елочка получается.

«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках-7

Как оказалось, падать на льду тоже отдельный навык, требующий длительной отработки.

Игнат Шиленок:
Самое главное, чтобы корпус был наклонен вперед, падать на бок, на руку, на колени, но ни в коем случае не назад, чтобы не удариться головой и спиной.

«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках-10

На льду много маленьких фигуристов. Будущие чемпионы дадут фору любому взрослому, а вот нагрузки у них совсем недетские.

Ярослава Князева, фигуристка:
Каждый день, кроме воскресенья. Много всяких интересных движений нужно делать: прыжки, вращения, выпады, разгоны.

«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках-13

Тулупы, флипы и аксели. Мы, пожалуй, начнем с малого.

Игнат Шиленок:
Есть такое упражнение «фонарик».

«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках-16

Для того, чтобы овладеть техникой катания и увереннее стоять на коньках, надо как можно чаще посещать каток. Я думаю, что два-три раза в неделю минимум без перерывов. При таком подходе уже через месяц можно будет увереннее держаться на коньках.

«Самое главное, чтобы корпус был наклонён вперёд». Как быстро научиться кататься на коньках-19

Провести время на катке всей семьей – идея отличная. Впрочем, у минчан будет такая возможность. Как только на улице установится минусовая температура, в столице зальют 24 открытых катка и 24 хоккейные коробки.

# Развлечения # Хобби # Фотофакт # Отдых

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