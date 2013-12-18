Аэродизайнер-самоучка из Лиды вошла в элиту мирового воздушного дизайна

Новости Беларуси. Корзины цветов с человеческий рост, трёхметровые замки и бальные платья из воздушных шаров научилась делать жительница Лиды. Аэродизайнер-самоучка даже получила мировое признание. Её мастер-классы проходят во многих странах СНГ и Западной Европы. Белоруска даже стала единственным представителем страны, получившим сертификат международного уровня. Теперь она входит в мировую элиту воздушного дизайна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую композицию из шаров Ирина Ткацевич сделала ещё десять лет назад. Новое для себя хобби женщина осваивала с нуля. В качестве примера были видеоуроки на кассетном магнитофоне. Постепенно, от простых собачек и сердечек дизайнер-самоучка перешла к масштабным работам. Сегодня в её коллекции фигуры людей в полный рост, замки и даже бальные платья. На создание одной композиции из воздушных шариков иногда уходят недели.

Ирина Ткацевич, аэродизайнер:

Я выбираю, например на фестиваль надо было лицо американского мужчины. Я долго рассматривала лица, я делила их на треугольники, прямоугольники и квадраты, потому как каждая национальность имеет свой тип лица.

Кажущаяся на первый взгляд лёгкость работы с шарами, утверждает Ирина, обманчива. Под рукой у мастера должен быть целый комплект необходимых инструментов. А всевозможные воздушные компрессоры весят по несколько килограммов.

Ирина Ткацевич, аэродизайнер:

Должны быть ножницы, должен быть насос, которым мы работаем, обычно я подвешиваю и этот насос. Компрессор конечно подвесить не сложно, сложно его носить. А этот и подвешивать нет смысла, он только с розеткой работает… Если работаем с каркасом, а бывают фигуры и каркасные, тогда нужны плоскогубцы и пила.

Сегодня Ирина Ткацевич в совершенстве владеет искусством аэродизайна. Её мастер-классы с успехом проходят в разных странах. Она единственный представитель Беларуси, получивший в Италии сертификат международного уровня. Лидчанка вошла в элиту мирового воздушного дизайна.

Ирина Ткацевич, аэродизайнер (показывает фото и дипломы на стене):

Это мой первый выезд за границу. Здесь великий человек, который придумал гирлянду, которой пользуемся теперь все мы. Здесь последнее моё достижение сертификат СВА, который я получила в Италии. Сдавала сложный экзамен.

Есть у Ирины и собственные изобретения. Она первой в мире начала делать поздравительные открытки из воздушных шариков. Позаботилась аэродизайнер и о достойной смене. Правда, то что Ирина может сделать одной рукой, 9-летняя дочь пока только двумя.

Маргарита Ткацевич, дочь:

Мне нравится что мама делает, я пытаюсь сделать то, что она. Ещё мама меня научила делать собачку, ну а если у меня не хватает шарика, я делаю мышку.

Единственный минус увлечения аэродизайном, сокрушается Ирина, все работы не долговечны. Масштабные композиции на международных фестивалях мастерам в конце просто приходится уничтожать. Однако к этому действу сами создатели относятся философски: они уничтожают одни воздушные скульптуры, чтобы снова создавать другие.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.