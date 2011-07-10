Уникальные рукотворные шедевры из дерева от Бориса Голанина: табуретки, столы, часы, абажуры и люстры

То, что белорусская природа – это настоящее богатство страны, мысль хоть и абсолютно верная, но банальная. А попробуйте взглянуть на лес, как на сокровищницу диковинных, раритетных предметов, которые могут дарить свое очарование даже в центре пыльного мегаполиса.

Сколько живет дерево? А его красота и сила могут радовать людей в разы дольше. Необходимо только одно – чтобы оно попало в руки настоящего мастера.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Меня этому никто не учил. Я начал так: пилил дрова, посмотрел – структура понравилась. Ну, думаю, сделаю супруге табуретку. Сделал – понравилась. Друзьям, родственникам. И пошло, пошло, всем нравится.

Вот она, та самая первая табуретка.

Затем был маленький столик.

А потом предметы интерьера, сделанные руками Бориса Михайловича для друзей и соседей, уже и считать перестали.

Зато за своего необычного мастера стали почитать, пожалуй, все лесники Беларуси.

Именно с их помощью ему удается отыскать затейливо переплетенные корневища и ветви срубленных или сломанных ураганом деревьев.

Но самый ценный материал для мастера – это кап, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Кап считается уникальной вещью. Как самородок. В царское время ценилось по весу. За него должны были дать кусок серебра.

И в то время, и сейчас найти такое чудо природы совсем не просто. Еще сложнее обнаружить кап, который по своей структуре и форме сразу же запросится для конкретного декоративного изделия.

За 17 лет работы Борис Михайлович припоминает только один такой случай.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Это очень-очень редкое явление в природе. У нас в Беларуси, дай Бог такое найти. Тем более, чтобы так идеально выросло.

Здесь ничего не нарушено. Все, что создала природа.

Это – созданная практически одной только природой заготовка для будущей люстры.

Как только она окажется снабжена цепями и лампами-свечами, шикарный предмет интерьера украсит каминный зал.

Из капа получаются и торшеры, и удобные кресла, и шляпки для абажуров настольных ламп.

Незаметно и, кажется, вполне естественно в дерево врастают и абсолютно неприродные предметы и материалы.

Электрический свет не вносит диссонанс в натуральные изломы. Напротив, подчеркивает их, помогает заиграть новой жизнью.

Однако прежде, чем стать частью интерьера, заготовки могут пролежать в мастерской несколько лет. Каждая деталь должна дождаться единственно подходящую для будущего шедевра соседку.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Я стараюсь такое сделать, чтобы им можно было пользоваться. Не то, что поставил на стол и все. А чтобы пользоваться.

Даже просто найти необычное дерево или корягу – работа очень кропотливая, и во многом зависит от удачи. Но потом грамотно обработать материал – вот это уже настоящее искусство.

Борис Голанин современные средства не признает. Пропитки и покрытия для дерева готовит сам, по рецептам предков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Читал об этом старинные книги. Там описано, как в старину это все делали. И, действительно, все это так.

Вот, например, заготовка из карельской березы. В природе это дерево живет максимум 50 лет. А вот так будет радовать взгляд еще ни один век.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Я не добавляю морилку магазинную. Сам варю. Это все растительные добавки. А потом изделие шлифуется, и оно заиграет.

Любимое дерево мастера – береза. Издревле считалось, что оно подобно человеку: и живет столько же лет, и энергию свою дарит щедро.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Вот тоже уникальная вещь – это береза. Она отжила свой век, ей более 50 лет. Погибала на корню.

Я такого на березе вообще не видел. Это называется «непроснувшиеся почки». Если березу сломало ураганом, она погибает, а вот из этого опять пошли ростки. Это как божья матерь. Потом будут растения.

Из подобной заготовки получилась прекрасная ваза с поистине уникальным декором, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще одно дерево с интересной историей – это осина.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Раньше, в старину, если ставили дом, то порог – осиновый. Через порог нечисть не входила в дом.

Осиновые пороги – это хорошо, а табуреты – еще лучше.

Они, говорят, даже обладают целебными свойствами. Главное, не засиживаться на такой табуретке слишком долго.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

На ней нельзя долго сидеть. За 20-30 минут она снимает негатив. Но если долго сидишь, она отдает.

Деревом, подарившим мастеру не просто силы, но и веру в то, что его дело имеет божественную искру, стала верба.

На одном из срезов однажды проступило изображение Божьей матери.

Иконой это, наверное, назвать нельзя. Но каждый может ощутить тепло, поднеся ладонь к этому лику.

А потом появился и еще один знак.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Пришел, на свой День рождения, сел здесь. Надо же было именно в этот день взять плашку, и, думаю, табуретку сделаю. Сделал, поставил, обалдел – а там крест проявился. У меня прямо аж слезы навернулись, понимаете. Все это видеть: из ничего проявляются такие уникальные вещи. Это поразительно.

Борис Голанин мечтает о том, чтобы организовать музей белорусской природы, где можно было бы показывать всем чудесные шедевры, которые она дарит людям. А еще – объединить мастеров, работающих с природным материалом и хранящих традиции ремесла предков.

Борис Голанин, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

У нас мастеров таких раз два и обчелся. Надо их собрать, чтобы осталась память людям, чтобы они ходили, смотрели, любовались этим.

Это же наша природа. То, что создала природа, никто не может лучше ее создать.

Природный материал справедливо называют «живым». А значит, и в доме, где есть такие вещи, душа всегда будет живой.