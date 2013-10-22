Импровизированная автогалерея открылась в центре Минска

Новости Беларуси. Улица Октябрьская продолжает вдохновлять городских художников. Импровизированная автогалерея открылась в центре столицы.

Картины разместили прямо на фасаде здания. Экспонаты на колесах весьма разнообразны – от современных гоночных машин до ретро автомобилей. Преимущество выставки в том, что посетить ее можно не выходя из трамвая или авто. Шедевры уличного искусства располагаются как раз вдоль дороги.

Необычные граффити придутся по вкусу как любителям техники, так и ценителям урбанистического искусства. К слову, увидеть необычную выставку можно в любое время и совершенно бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.