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Импровизированная автогалерея открылась в центре Минска

22 октября 2013 21:00
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Новости Беларуси. Улица Октябрьская продолжает вдохновлять городских художников. Импровизированная автогалерея открылась в центре столицы.

Картины разместили прямо на фасаде здания. Экспонаты на колесах весьма разнообразны – от современных гоночных машин до ретро автомобилей. Преимущество выставки в том, что посетить ее можно не выходя из трамвая или авто. Шедевры уличного искусства располагаются как раз вдоль дороги.

Необычные граффити придутся по вкусу как любителям техники, так и ценителям урбанистического искусства. К слову, увидеть необычную выставку можно в любое время и совершенно бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Стрит-арт # Фотофакт # Хобби

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