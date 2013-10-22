Муай-тай, или тайский бокс - сражение характеров на ринге

Чтобы стать настоящим мужчиной, нужно уметь постоять за себя. Муай-тай, называемый еще тайским боксом, это боевое искусство, в котором появляется отличная возможность для мальчишек померяться кулаками, проверить свою силу и сообразительность. А на чемпионате среди специализированных клубов, который недавно прошел в Минске, и вовсе выявись самых ловких и умелых.

Муай-тай не просто бокс, а настоящий курс молодого бойца со своей философией и восточной мудростью. Боец должен быть вежливым по отношению к своему противнику. Перед началом поединка соперники обмениваются приветственными рукопожатиями. Требования к боксеру - нравственного характера. Мужество и самообладание, способность самостоятельно и своевременно принимать решения на ринге… Что еще важно знать о тайском боксе? Смотрите сюжет программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.