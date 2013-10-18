Фермерское хозяйство в Минской области занимается выращиванием клюквы: в среднем по 15 тонн ягод с гектара!

Новости Беларуси. Ягодное место. Промышленным выращиванием клюквы занимается фермерское хозяйство из Смолевичского района. В среднем с одного гектара здесь получают по 15 тонн ягод.

Большая часть витамина идёт на реализацию. Но уже скоро здесь наладят переработку. В выигрыше окажутся и продавец, и покупатель.

От семечка до ягоды. Здесь, в лаборатории, занимаются выращиванием растений и саженцев. 26 сортов разных культур. Пока ратения борятся за жизнь, но уже в следующем году они пополнят плантацию. А через год-два обязательно дадут плоды.

В семье Костюковых уже более 10 лет занимаются ягодником. Предпочтение отдают голубике и клюкве. Притом выращивают последние не на болете, а на земле. Почву обогащают торфом. И урожай заставляет себя ждать. В среднем с одного гектара собирают по 15 тонн клюквы.

Андрей Костюков, фермер:

В этой ягоде больше сахаров, это как бы плюс. Очень много витаминов и В1, и В2, и В6, и В7, и витамин К есть. Она очень полезная ягода для лечения у кого желудок больной, потом от давления, сосуды.

Татьяна Сущ второй год на заготовке ягод. Раньше клюкву никогда не собирала – болот боялась. А здесь же земля. Надёждая ягода – большая.

Татьяна Сущ:

Ягода крупная, хорошая, красивая ягодка. Первый раз, конечно, не получалось так, как-то боялась, кажется, не так сорву, не так сделаю, не так соберу, мало соберу. Ну, а потом ничего. Люди посоветовали, подсказали.

Большей частью на продажу ранее работали Костюковы. Однако перспективы своего семейного дела они видят в переработке. Сейчас идёт строительство нового цеха. Скоро закупят современное оборудование для выжимания сока. На месте его будут и перерабатывать, и упаковывать, и реализовывать.

Василий Бондарь, начальник цеха переработки фермерского хозяйства:

Предполагаем сок производить, морс после выжимки. Ну, и третья стадия – довольно оригинальная, для Беларуси ещё новая – изюм. Уже технология, в принципе, работает. Она зарубежная: в Америке, в Польше, в Прибалтике есть. Будем стараться осилить эту продукцию. Нам нужно это делать, потому что это особенно рентабельно. Свежая ягода в замороженном виде – ну, я считаю, это ненормально. С неё нужно всё взять.

Фермеры отмечают: сегодня клюква пользуется спросом. А значит, дело будет рентабельным. А если ещё организовать переработку – в выигрыше останутся и покупатель, и продавец. Здесь уверены: белорусский товар не уступит зарубежному аналогу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.