В Финляндии говорят: «Строй сначала сауну, а потом дом»

Финляндия не обманет ожидания тех, кто изнуряющей жаре южных широт предпочитает прелести умеренного климата. Про Финляндию смело можно сказать, что это – страна-лес. С этим неожиданным мнением соглашается каждый, кто сюда попадает. Города и промышленные зоны, конечно, есть. Все же это современное, европейское и от того уже по определению очень развитое государство, но разглядеть (или хотя бы просто увидеть) фабрики, заводы или что там у них еще есть, все равно не удается, как ни старайтесь. Особенно, если вы приехали на южную часть страны, провинцию Хяме.

Хяме с ее нетронутыми хозяйственной деятельностью человека обширными лесными угодьями, свежим воздухом и чистейшей водой в озерах и реках как выяснилось, чуть ли не главная гордость и, пожалуй, самое любимое место отдыха большинства финнов.

В Финляндии говорят: «Строй сначала сауну, а уже потом дом». Долгие годы именно таки было. Ведь в прежние времена в сауне лечились от хворей, спасались от холода, рождались и умирали. Сегодня функции финкой сауны значительно сократились. Но это вовсе не значит, что банное время препровождения утратило свою популярность. Согласно статистике на пятимиллионное население Финляндии приходится чуть менее двух миллионов саун. Грубо говоря, по сауне на одну семью. Получается, что северные жители не мыслят своего существования без парной, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Иногда создается впечатление, что загородные дома финнам нужны лишь для того, чтобы построить там парилку. Впрочем, и города не лишены этой роскоши. Бани имеются в цокольных этажах каждой многоэтажки, сауны есть в гостиницах и даже офисах. Неотъемлемым атрибутом любой финской бани является источник с холодной водой. Лучший вариант, конечно, лесное озеро, прорубь или снег (если дело происходит зимой).

Выходит, что знаменитые финские коттеджи, в которых так любят жить или время от времени отдыхать и сами финны и многочисленные туристы – лишь малозначительная пристройка к уже возведенной сауне. Хотя при этом типичный, среднестатистический финский коттедж, который можно снять на короткий или длительный срок или даже купить любой желающий – это внушительных размеров дом со всеми удобствами. Среди которого, помимо центрального отопления, обязательно есть печь или камин, несколько уютных спален, просторная гостиная, оборудованная по последней моде кухня. И еще одна, теперь уже обязательная, электрическая сауна. Цены на аренду приличного коттеджа варьируется от 400-1500 евро в неделю. За хозяйство со всеми, как правило многочисленными саунами, площадками для барбекю и даже гостевым домом, который мало чем уступает основной усадьбе. В таких апартаментах с комфортом, не мешая друг другу, могут разместиться 2-4 семьи с детишками, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Перечень относительно активных мероприятий, предлагаемых финской провинцией Хяме своим гостям не велик, но основателен. Здесь вас ждут походы в лес по грибы-ягоды, охота и, конечно, королева всех финских развлечений – рыбалка.

Рыбная ловля – развлечение на любителя, для многих это занятие кажется скучным, но в Финляндии оно превращается в самый настоящий захватывающий аттракцион. Такие озера финны называют зарыбленными, то есть в них искусственно выращивается, постоянно подкармливается, а затем вылавливается рыбаками-любителями и профессионалами рыба наиболее ценных сортов.

В Финляндии тысяча озер, больших и маленьких, красивых и посредственных – это еще одно богатство Финляндии. Каждый уважающий себя финн – автоматически рыбак, его жена и дети тоже. Сюда едут также рыбаки с самых разных уголков планеты, чтобы ощутить триумф от всегда 100% рыбацкой удачи. 100% настолько, что порой становится скучно.