Минский златокузнец Юрий Адамович. Работы у него заказывали Валентина Терешкова, Уго Чавес, Петр Машеров и Жорж Помпиду

Новости Беларуси. Чтобы встретиться с героем следующего сюжета, Париж приезжает в Минск. Речь о представителе уникальной в современном мире профессии – златокузнец, или как его еще называют, – мастер холодной чеканки. Такие люди еще во времена Великого княжества Литовского особо ценились обществом и даже обладали привилегиями.

Юрий Адамович, златокузнец:

Раньше, чтобы стать мастером, нужно было до 12 лет быть подмастерьем, учеником. А быстрее можно было, только если жениться на дочке мастера, и мастер передавал. Тогда бы на пару лет скостили. А так нужно было очень долго учиться.

Учились златокузнецы долго, зато мастера в ВКЛ были отменные. Слава гремела далеко за пределами княжества. Юрий Адамович продолжает традиции. Технику холодной чеканки, по сути, открывал заново.

Юрий Адамович, златокузнец:

Чем больше ты работаешь по времени, тем меньше нужно инструментов. Вот практически весь инструмент, которым я работаю с металлом. Я могу сделать любую работу.

Среди инструментов – старинные ножницы. Им лет 150, но режут гораздо лучше современных. Руки не болят, мозоли не натирают. На «блошиных» рынках златокузнец находит не только инструменты. Антикварные вещи выдают секреты былых мастеров. Освоить уникальные приемы можно, изучив, как сделаны предметы старины. Во времена ВКЛ чеканили из драгметаллов. Сегодня в ход идут другие материалы.

Юрий Адамович, златокузнец:

Я делал первому немецкому послу в Беларуси ангелов. Если бы этот посол знал, из чего сделаны оклады (из проволоки найденной). Тогда много было на улице всякого. Конечно, иногда до смешного доходит.

Такой техникой кроме Юрия Адамовича в Беларуси и даже в Европе не владеет никто. Его работы хранятся в музеях и личных коллекциях. Их заказывали для Валентины Терешковой, Уго Чавеса, Петра Машерова, Иосифа Кобзона и даже президента Франции Жоржа Помпиду. За почти полвека чеканки – более 8,5 тысяч работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эту работу ушло несколько месяцев. Баба Яга, Русалка, Леший. Сказочные персонажи из меди и латуни. Всего около 260 мелких деталей.

Сюжеты самые разнообразные: от мифических до реалистичных. Нужно знать не только физику металла, но и анатомию.

Юрий Адамович, златокузнец:

Одному тоже очень высокому начальнику заказали волка, который любит петь, но не любит пение. Вот представьте себе: волк, который любит петь, но не любит пение. Причем волк должен быть не просто волк, а волк в смокинге, с бабочкой. Я сделал. Мне сказали спасибо, очень хорошо подошел.

Одна из самых дорогих работ стоила 15 тысяч долларов. Его творения уникальны, ведь старинную технику чеканки мастер соединил с резьбой по дереву. Это стиль, в котором слились опыт предков и новые знания, открытые путем проб и ошибок.