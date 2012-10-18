Декоративная капуста - чудо-овощ или украшение клумбы?

Любите ли вы капусту настолько, чтобы посадить ее не только в огороде, но и на клумбе? Если вас смущает эта идея, значит, вы не видели, как красиво и экзотично выглядит декоративная капуста. Некоторые ее сорта напоминают огромную разноцветную розу, другие — гребешки и кружева. Декоративная капуста вполне может претендовать на главное место в ландшафтном и цветочном дизайне. Тем более поздней осенью, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального Ботанического сада НАН Беларуси:

Декоративная капуста - одно из немногих растений, которые не боятся осенних заморозков. Понижения температуры только улучшают ее состояние. Особенно любят декоративную капусту и разводят много ее сортов селекционеры Японии и Северной Америки. В конце прошлого века селекцией декоративной капусты стали заниматься и в России.

Декоративная капуста съедобна, хотя это и не главное ее предназначение. Лучше созерцать ее красоту среди однолетних и многолетних растений. Также можно вырастить чудо-овощ в вазоне или большом горшке. Но в таком случае ее следует поливать хотя бы через день и удобрять комплексным удобрением примерно раз в неделю.

Ольга Дуброва:

Семена сеют неглубоко и засыпают землей. При температуре 18-20 градусов через 2-5 дней, в зависимости от условий, капуста даст проростки. После того, как она проросла, надо подождать, пока появится первая пара настоящих листочков и пересадить ее в питательную почву.

Декоративная капуста только входит в моду среди белорусских садоводов-цветоводов. Наибольшей популярностью пользуются сорта, которые образуют большие разноцветные розетки. Окраска может быть и белой и темно-бордовой. Причем, яркость цвета меняется в зависимости от сезона. Осенью она максимально насыщенная.

Ольга Дуброва:

Легко ли разводить капусту? Легко. Главное посадить ее в срок. Если посадить ее рано, а потом высадить в открытый грунт, можно попасть под весенние легкие заморозки и тогда капуста не образует розетку, а выстрелит цветоносами, которые не представляют декоративной ценности.

Декоративная капуста — настоящее украшение поздней осени, которая будет радовать нас до первых заморозков.