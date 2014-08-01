Флорист Татьяна Шут создаёт уникальные букеты и цветочные платья

Множество красок и оттенков, впечатление и вдохновение - в такой атмосфере творит флорист Татьяна Шут. Девушка занимается составлением цветочных композиций уже много лет и говорит, что это хобби она нашла совершенно случайно.

Татьяна Шут, флорист:

Это было совсем не мое решение, а стечение обстоятельств. Можно сказать, что не я нашла флористику, а флористика меня. Я искала работу, и в тоге нашла свое призвание по жизни. Как только я начала этим заниматься, я сразу поняла, что у меня это получается, мне это нравится, и все пошло само собой.

Татьяна представляет свои работы на конкурсах и фестивалях и совсем недавно она стала обладательницей призового места в Международном конкурсе флористов в Эстонии.

Татьяна Шут, флорист:

Я недавно приехала из Сталина. Это был Международный фестиваль по цветочному платью. Моя работа называлась «Дива», это был образ сценической леди - очень яркой и экстравагантной. Моя работа «Дива» представляла собой девушку в купальнике: гвоздики и герберы, и на ней был почти двухметровый плащ с объемными плечами, огромными шипами. Платье было из лепестков роз.

Цветы могут храниться в своем первозданном виде только 24 часа. Мастер признается, что жалко иногда расставаться с работами, в которые вложила много идей и вдохновения. Она говорит, что флористы привыкли радоваться своим трудам ежесекундно.

Татьяна Шут, флорист:

Когда ты работаешь со цветами, ты понимаешь, что это уже не навсегда. Это приходит само по себе, и ты не делаешь это так, как, например, пишешь картину, создаёшь скульптуру...