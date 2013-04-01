Лягушачьи лапки с листьями салата и томатами черри. Мастер-класс от шеф-повара Александра Петримана

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Александр, расскажи, пожалуйста, чем будешь сегодня удивлять нас?

Александр Петриман, шеф-повар:

Может, ничем не удивлять. Я приготовлю то, что вкусно и полезно. Это лягушачьи лапки с листьями салата и томатами черри. Вкусно и полезно. А главное, что быстро мы все сделаем.

Пусть вас не смущает размер лапок. Это чуть больше стандарта, но они не хуже.

Можно, в принципе, жарить и так их. Но для быстроты и чтобы меньше возиться с костями, я люблю срезать их. Поэтому удаляем крестец им, срезаем мясо. У нас получатся четыре лапки.

Солим, перчим. Они немного толще стандартных, поэтому лучше их в течение часа промариновать, чтобы соль дошла внутри кости. В нашем случае мы все ускорим. Добавляем тимьян, отжимаем их и разминаем возле кости, чтобы потом легко снималось.

Панируем лапки в муке. Мука нужная для того, чтобы появилась хрустящая корочка.

Нарезаем петрушку, как говорят французы, делаем персиль, и чеснок. Еще нам понадобится цедра лимона, чтобы наши лапки приобрели божественный вкус.

Приступим к жарке. Наливаем оливковое масло, укладываем наши лапки. Обжариваем их с двух сторон до золотистого цвета, затем добавляем немного персиль и немного поджарим. Так как это второй размер, они более крупные, чем стандартные, их надо чуть больше поджарить. Но обязательно для вкусовых качеств надо делать хрустящую корочку.

Теперь время чеснока с петрушкой. Обильно добавляем. Бросаем цедру лимона.

Сдвигаем огонь на «двоечку» и подтамливаем в течение минуты-двух максимум.

Приступим к микст-салату и обжарке черри.

На сильно раскаленную сковородку наливаем оливковое масло, бросаем туда помидоры. Обжарка должна происходить в течение 15-30 секунд. Не более.

Рвем салат.

Выкладываем на тарелку черри, салат и лягушачьи лапки.

Алена Высоцкая, руководитель кулинарной школы:

Саша, честно скажу, увидишь сразу и не поймешь, что это лягушачьи лапки, потому что очень похожи, я бы назвала это перепелиные ножки. И по вкусу, насколько я знаю, лягушачьи лапки тоже очень похожи на птицу. Правда?

Александр Петриман, шеф-повар:

Там три существует вкуса: нейтральный (между рыбой и мясом), более рыбный, более куриный. Эти нейтральные. То есть сверху, если вы будете кушать, ощущение будет, что это курица, доходя до кости, вы будете ощущать, что это рыба.

На самом деле это очень вкусно, полезно, и главное, что очень быстро готовится.