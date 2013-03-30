Брестчанин создает эксклюзивные модели велосипедов, в том числе и тандемы

Новости Беларуси. Велосипедный сезон ещё не открыт, но на улицах Бреста всё чаще встречаются любители двухколёсного транспорта. Есть, впрочем, и те, кто не расстаётся с экологически чистым видом транспорта круглый год. А ещё создаёт свои эксклюзивные модели.

Брестчанин Игорь Власюк демонстрирует свой эксклюзивный велопарк. На первый взгляд в велосипедах нет ничего необычного. Однако, все они доработаны самим мастером. Двухколёсный «друг» 14-летней дочери мастера — эксклюзив. Он собран из трёх частей разных велосипедов.

Игорь Власюк:

А этот велосипед ещё никуда не ездил. Он родился этой зимой. Испытания не проходил. Модель достаточно эксклюзивная, с моими вмешательствами техническими.

Игорь Власюк на велосипед впервые сел в шесть лет, но серьёзно заинтересовался велосипедным движением уже в зрелом возрасте. Своей гордостью мастер считает изобретение тандемов. Ведь заводы такие транспортные средства не выпускают.

Игорь Власюк:

Этот тандем у нас полностью из алюминия. Он достаточно лёгкий, весит около 21 кг. От традиционных тандемов его отличает полностью амортизированная подвеска.

Велосипед не единственное хобби Игоря. Он профессионально увлекается горными лыжами, своими руками строит лодку, чинит автомобили... Но роль велосипеда он давно определил в своей жизни.

Игорь Власюк:

Я остановился на велосипеде по многим причинам. Одна из причин, наверное, самая главная — это удержание своего здоровья, состояния тела и души на достаточно высоком уровне.

Вся семья Власюк активно путешествует на велосипедах. С нетерпением они ждут тепла, когда можно будет с полной уверенностью достать двухколёсный транспорт и отправиться по бескрайним просторам Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.