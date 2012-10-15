Экстремал Феликс Баумгартнер преодолел скорость звука, когда летел три минуты без парашюта

Новости Австрии. Австрийский экстремал Феликс Баумгартнер стал первым в мире человеком, который преодолел скорость звука во время свободного падения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе всего эксперимента в Интернете велась прямая трансляция. Ему грозила не только потеря сознания и связанная с этим опасность гибели. В случае разгерметизации скафандра Феликса Баумгартнера также ожидала бы верная смерть. Кроме того, до сих пор было неясно, как отреагирует организм человека на прохождение звукового барьера.

На высоту 39,45 километров Феликс поднялся в стратостате, наполненном гелием. Перед самым прыжком Баумгартнер произнес: "Здесь очень высоко. Какой маленький мир. Ну, я иду домой".

Прохождения сверхзвукового барьера Феликс практически не почувствовал. Лишь на несколько мгновений пришло ощущение потери сознания. Затем все вернулось в норму, что позволило контролировать свои дальнейшие действия.

Падение без парашюта заняло около 3 минут, а скорость, которую развил скайдайвер — 1 тысяча 342,8 километров в час. Перед самой землей он открыл купол парашюта и благополучно приземлился в пустыне Нью-Мексико в заданной точке.

Президент Австрии Хайнц Фишер поздравил Баумгартнера в сети Facebook. Он написал на своей странице в социальной сети, что страна гордится отважным земляком.

В общей сложности стоимость проекта по организации прыжка из стратосферы составила около 50 миллионов долларов.

Справка

Скорость звука в сухом воздухе при температуре 20 грудусов по Цельсию составляет 1 236 километра в час (при уменьшении температуры скорость звука уменьшается).