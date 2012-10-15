Под Минском прошли соревнования ездовых собак «по сухой земле»

Новости Беларуси. В минувшие выходные под Минском (деревня Вязынка) прошли соревнования по бесснежным видам ездового спорта. Драйленд (соревнования ездовых собак «по сухой земле») пока не очень широко распространен в Беларуси, поэтому участников соревнований в Вязынке оказалось немного.

Хозяева и их питомцы сражались в следующих дисциплинах: каникросс (бег с собакой), байкдждоринг (езда за собакой на велосипеде) и дог-скутер, дог-карт (аналог нарт, оборудованный колёсами). Эти забеги – своего рода тренировка перед более ответственным чемпионатом, который состоится зимой. Первые соревнования по снежным видам ездового спорта в Беларуси «Завіруха», прошедшие в январе 2011 года, стали настоящим событием.

Гонки на собачьих упряжках, как вид спорта, возникли в Северной Америке. Впервые письменное упоминание о гонках на собачьих упряжках было о соревнованиях, которые проходили в 1850 году между путешественниками.

В 1886 году в Сент-Поле прошел первый Зимний Карнавал. Для привлечения внимания, особенностью этого карнавала были гонки на собачьих упряжках и лыжные соревнования. Гонки собачьих упряжек были включены в программу первых зимних Олимпийских игр. Современный ездовой спорт подразделяется на два вида – гонки по снегу и гонки по земле (драйленд). К снежным видам относятся гонки упряжек с нартами или маленькими санями-пулками и скиджоринг – лыжные гонки с собаками.



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