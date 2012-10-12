Белорусские парашютисты заняли 1-е место на соревнованиях в Польше

Ветераны парашютного спорта в Беларуси покорили Европу: привезли 1-е место с соревнований в Польше в конце сентября. Белорусская команда уже ни раз заявляла о себе в международных соревнованиях, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Андрей Замировский, парашютист:

Мы готовились к соревнованиям очень долго. Результат был для нас ожидаемым. Мы очень рады, что приехали с наградами и с двумя кубками.

Первая команда в составе Андрея Замировского, Дмитрия и Елены Ремарчук и Сергея Трошина шла уверенно. Чем точнее парашютисты приземлялись, тем ближе они подбирались к победе. Счет в этом спорте идет на сантиметры, и даже миллиметры.

На соревнованиях в Польше важна была слаженность в команде. Ее выявляли при помощи прыжков на групповую точность приземления. Наши парашютисты показали, что они за много лет сдружились и сработались. Занять первое место нашим парашютистам не помешал даже сильный польский ветер. Они обошли 12 команд.

И в индивидуальном зачете белорусы тоже оказались лучшими. Сергей Трошин стал первым в прыжках на точность приземления.