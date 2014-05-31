Этно-искусство в Беларуси: трое молодых людей из Гродно создают древние музыкальные инструменты по чертежам из архивов и играют на них

Новости Беларуси. Песни средневековья под аккомпанемент инструментов 16 века. Трое молодых людей из Гродно решили возродить национальное этно-искусство. Ребята своими руками создают древние музыкальные инструменты по чертежам из архивов. Тексты народных песен переписывают из этнографических экспедиций.

Инженер по профессии Игорь Адасик средневековой белорусской музыкой увлёкся пять лет назад. Парня интересовали не только мелодии, но и музыкальные инструменты, на которых играли наши предки. С тех пор всё свободное время он проводит в библиотеках и архивах. Говорит, на поиск не только описания, но и устройства редкого средневекового инструмента могут уйти месяцы.

Игорь Адасик:

Некаторыя інструменты спецыфічныя, інфармацыю пра іх знайсці вельмі цяжка. Прыйшлося шукаць і не толькі ў інтэрнэце, але і ў самых звычайных бібліятэках. Прыходзілася вельмі шмат літаратуры вывучыць. Каб зрабіць звычайны беларускі інструмент «Гусачок», прыйшлося вельмі шмат літаратуры прагледзець, і толькі ў адной кнізе знайшоў яго апісанне.

Традиционные белорусские жалейки и дудочки сегодня можно встретить в любом этнографическом музее. Поэтому Игорь Адасик сконцентрировал внимание на так называемых ударных инструментах. Досконально изучив теорию, стал сам создавать всевозможные музыкальные трещётки, коробочки и молоточки.

Когда коллекция самодельных музыкальных инструментов уже насчитывала больше ста экземпляров, мастер-самоучка решил познакомить с ней горожан. Правда, от традиционной выставки автор отказался сразу, хотелось показать их звучание. Единомышленники нашлись быстро. Музыкант предложил исполнять средневековые мелодии под оригинальный аккомпанемент.

Виталий Буйвид:

Меня это впечатлило и я решил попробовать имено старинную музыку, средневековую. Необязательно европейскую - белорусскую. Спектр инструментов очень большой был, тем более и самодельных, которые просто по тембру мне очень интересны.

Окончательно этно-группа сложилась с приходом вокалистки Алеси Медведюк. Именно она предложила исполнять под средневековую музыку белорусские народные песни, известные ещё с 16 века, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Медведюк:

Когда я пришла первый раз к ним на репетицию, ощутила эту искренность.

Сегодня увлечённое трио демонстрирует белорусское средневековое искусство на различных фестивалях как в республике, так и за её пределами. Но на этом останавливаться ребята не собираются. В планах у музыкантов использовать в своём творчестве старинные инструменты разных народов мира. Игорь Адасик уже смастерил мексиканский квадратный барабан и даже научился на нём играть.

