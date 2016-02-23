Коллекционер комиксов Александр Моисеенко: в мире красочных приключений

Комиксы – это не просто забавные сюжеты, которые передаются при помощи изображений. Это целый пласт культуры, где переплетаются литература и изобразительное искусство. Особую популярность истории с весёлыми, мужественными персонажами и красочными персонажами завоевали в США.

Любовь к рассказам в картинках давно вышла за пределы территориальных границ. Она распространилась по всему миру.

В Америке даже отмечается национальный день комиксов, который объединяет миллионы людей.

В нашей стране тоже можно найти страстных любителей этого многогранного вида искусства. Александр Моисеенко – один из них.

Александр готов сутками перечитывать любимые комиксы. Ведь он всегда находит на страницах что-то новое.

Его домашней библиотеке можно только по-доброму позавидовать. Несколько сотен книг с картинками на любой вкус.

Многие полагают, что в комиксе обязательно должен присутствовать текст, помещенный в характерное облачко. Однако существуют и немые истории с интуитивно понятным сюжетом.