Коллекционер комиксов Александр Моисеенко: в мире красочных приключений
Комиксы – это не просто забавные сюжеты, которые передаются при помощи изображений. Это целый пласт культуры, где переплетаются литература и изобразительное искусство. Особую популярность истории с весёлыми, мужественными персонажами и красочными персонажами завоевали в США.
В Америке даже отмечается национальный день комиксов, который объединяет миллионы людей.
Любовь к рассказам в картинках давно вышла за пределы территориальных границ. Она распространилась по всему миру.
В нашей стране тоже можно найти страстных любителей этого многогранного вида искусства. Александр Моисеенко – один из них.
Александр готов сутками перечитывать любимые комиксы. Ведь он всегда находит на страницах что-то новое.
Его домашней библиотеке можно только по-доброму позавидовать. Несколько сотен книг с картинками на любой вкус.
Многие полагают, что в комиксе обязательно должен присутствовать текст, помещенный в характерное облачко. Однако существуют и немые истории с интуитивно понятным сюжетом.
Ещё один стереотип – рисованные истории якобы рассчитаны только на детей. В коллекции Александра Моисеенко есть издания с пометкой «+16» и «+18». Причём речь идёт не о каком-то запрещённом содержании, а о довольно жёстком сюжете или графике.