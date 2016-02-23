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Коллекционер комиксов Александр Моисеенко: в мире красочных приключений

23 февраля 2016 10:52
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Комиксы – это не просто забавные сюжеты, которые передаются при помощи изображений. Это целый пласт культуры, где переплетаются литература и изобразительное искусство. Особую популярность истории с весёлыми, мужественными персонажами и красочными персонажами завоевали в США.

Коллекционер комиксов Александр Моисеенко: в мире красочных приключений -1

В Америке даже отмечается национальный день комиксов, который объединяет миллионы людей.

Любовь к рассказам в картинках давно вышла за пределы территориальных границ. Она распространилась по всему миру.

Коллекционер комиксов Александр Моисеенко: в мире красочных приключений -4

В нашей стране тоже можно найти страстных любителей этого многогранного вида искусства. Александр Моисеенко – один из них.

Александр готов сутками перечитывать любимые комиксы. Ведь он всегда находит на страницах что-то новое.

Его домашней библиотеке можно только по-доброму позавидовать. Несколько сотен книг с картинками на любой вкус.

Многие полагают, что в комиксе обязательно должен присутствовать текст, помещенный в характерное облачко. Однако существуют и немые истории с интуитивно понятным сюжетом.

Коллекционер комиксов Александр Моисеенко: в мире красочных приключений -7

Ещё один стереотип – рисованные истории якобы рассчитаны только на детей. В коллекции Александра Моисеенко есть издания с пометкой «+16» и «+18». Причём речь идёт не о каком-то запрещённом содержании, а о довольно жёстком сюжете или графике.

# Коллекционирование # Фотофакт # Хобби # Александр Моисеенко # Комиксы

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