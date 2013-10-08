Дейнерис Таргариен, Железный человек и Raiden посетили аниме-фестиваль «Хиган» в Минске

Они не существует в реальной жизни. Их редко встретишь на остановке, в магазине или общественном транспорте. Но вот уже 8 осень подряд белорусских любителей востока собирает традиционный аниме-фестиваль, сообщили в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Светлана Шавель, организатор фестиваля «Хиган»:

Фестиваль «Хиган» - это фестиваль творчества молодежи. Потому что люди, которые этим увлечены, хотят творить, делать костюмы, ставить сценки, петь песни своих любимых исполнителей и рисовать.

Аниме культура – это огромное поле для творчества, в котором можно выразить себя в разных направлениях. Это и фан-арт, и театральные постановки, и танцы, и фотографии по мотивам аниме. Но самое зрелищное – косплей: перевоплощение в любимого аниме-героя.

Марина, участница фестиваля «Хиган»:

Сегодня я – классическая готическая Лолита. Это единственный образ, который позволяет сочетать несочетаемое: абсолютно грубые мужские элементы, например, мои ботинки, и женственное платье в оборочку. Поэтому этот образ кажется наиболее интересным.

Косплей в традиционном проявлении прерогатива исключительно японской культуры. Однако новинкой фестиваля в этом году стал блок «Неформат», специально созданный для героев иных жанров.

Пол, участница фестиваля «Хиган»:

Это моя Алиса. Ей королева отрубила голову, после чего Чешир помог вернуть её на место. Но в голове что-то повредилось. А меня бросил Эрик. Урсула умерла и запустила всю свою вредную магию в океан. И мы начали разлагаться и сходить с ума. У нас использован разный театральный грим: на мне – на жидкой основе, а у подруги – на жировой.

Своих героев девушки позаимствовали из арт-проекта американского художника. На подготовку образов ушло несколько месяцев. На это время девушкам-косплеерам пришлось стать и костюмерами, и гримерами, и парикмахерами одновременно.

Иоланта Жневская, участница фестиваля «Хиган»:

Такое платье было нарисовано на арте. Соответственно, я сшила все, опираясь на картинку. Самым веселым было, когда я выходила во двор и начинала об землю тереть платье, чтобы оно стало грязным.

Косплей – настоящий театр костюмированных персонажей. Перевоплощаясь, косплеер должен полностью раскрыть своего героя, скопировать его поведение, манеру разговора, использовать характерные для своего персонажа фразы и жесты.

Яна, участница фестиваля «Хиган»:

Я – Дейнерис Таргариен из сериала «Игра престолов». Мы с ней очень похожи, и поэтому мне захотелось перевоплотиться в неё. Очень сильно меня поддерживает лучшая подруга. Она швея, и часто помогает мне с костюмами.

Найти своего персонажа можно в любой жизненной сфере. Группа ребят вдохновилась одной из самых известных в мире компьютерных игр.

Алесей, участник фестиваля «Хиган»:

Raiden из Mortal Kombat. Этот персонаж – Бог молний. Мне всегда нравился этот герой своей жизненной позицией и силой. У нашей команды ушло 3 недели на создание костюмов, подготовку сцены и всего остального.

Это завораживающее действо в нашей стране стало настолько приближено к оригиналу, что заинтересовало и привлекло внимание истинных представителей японской культуры.

Мимори Сигехиро, посол Японии в Республике Беларусь:

Конечно, нам очень приятно, что люди интересуются нашей японской современной культурой. И многие молодые люди по всему миру занимаются косплеем – так называется этот вид искусства в Японии.

Это хобби исключительно для творческих людей. Быть не таким, как остальные, и смотреть иными глазами на мир косплееры предпочитают и в реальной жизни.

Яна:

Нравится выделяться, быть яркой. Так проявляется моя индивидуальность.

Марина:

В своей жизни я учу химию и биологию. Собираюсь в БГМУ. А здесь вхожу в другую жизнь, которая к медицине не имеет никакого отношения. И на моем примере можно сказать, что каждый человек способен стать косплеером.