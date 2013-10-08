Зумба – необычный фитнес-урок от хореографа Шакиры - уже в Беларуси

Устали от изнурительных тренировок в тренажерном зале, но не хочется расставаться с мечтой об идеальном теле? Попробуйте превратить аэробику в настоящую дискотеку. Захватывающий ритм африканских барабанов, зажигательную латину, страстное фламенко и даже хип-хоп добавить к привычным упражнениям мировые ритмы – получим танцевальную фитнес-вечеринку под названием «Зумба». О новом для Беларуси виде фитнеса смотрите в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Эльнара Гаджиева, преподаватель зумбы:

Это направление зародилось в 2005 году в Колумбии. Его основатель – Альберто Перес. Один раз он забыл диск с музыкой на обычную тренировку по фитнесу. В порыве эмоций пошел в машину и нашел диск с сальсой, меренге, кумбии и реггетоной. Вернулся на тренировку и начал давать класс под латинскую музыку с элементами танцев.

Необычный фитнес-урок от знаменитого хореографа Шакиры и других голливудских звезд настолько воодушевил людей, что зумба-бум в миг охватил всю Европу и Америку. И Беларусь не исключение. Хореограф Ельнара на паркете с 4 лет. Танцевальной фитнес-программе обучалась в Москве и Бангалоре, и уже успела порадовать белорусов зумба-новинкой.

Эльнара Гаджиева, преподаватель зумбы:

Зумба-фитнес разделяется на «Zumba Basic 1» и «Zumba Basic 2». Первое включает в себя основные шаги сальсы, меренге, кумбии и реггетоны. А в «Basic 2» добавляется фламенко, танго, капуэро, кебрадита, сока. Совсем недавно я привезла зумба-тонинг. В нем используются зумба-тонинг-скилс. Они очень эффективны для прокачивания рук.

Физкультура в союзе с хорошим настроением – страшная сила. За незамысловатыми движениями экзотического фитнеса скрывается огромная нагрузка практически на все мышцы тела. Один час зумбы заменяет полтора часа бега и сжигает 600 калорий. Однако чудо-эффект зумбы в том, что совсем не чувствуется нагрузка. Ваша внутренняя энергия просыпается в ритме латино, а пользу для здоровья получаете только в удовольствие. Привлекает в танцевальном фитнесе и импровизация.

Эльнара Гаджиева:

Мы не разучиваем движения до танцев. Мы включаем музыку, и все движения повторяют за мной спонтанно.

Регина Полейчук:

Очень здорово, когда нас много: все танцуют, все объединены одним настроением и эмоциями.

Бонусы для тела, бодрящая порция эндорфина и прекрасный антидепрессант, чувство ритма и пластика, путь к раскрепощению и источник бодрости – у каждого своя зумба. Этот фитнесс-формат без ограничений возраста и хореографических рамок.