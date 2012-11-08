Настольные игры в Минске: отдыхаем дома или в клубах «настольщиков»!

Есть люди, для которых вся жизнь - игра! Речь идет не об авантюризме или азарте, а о профессии. Вадим Лойко - эксперт по настольным играм.

Вадим Лойко, эксперт по настольным играм:

Однажды ко мне приехала знакомая и привезла настольную игру. Мы сели пограть и после одной партии я понял, чем буду заниматься ближайшие лет 10! Просто я понял, что у нас в стране такого нет. Настольные игры мало известны, практически никто о них не знает, поэтому их надо развивать.

Эталон настольных игр - «Монополия». Но о ней знают практически все, поэтому поговорим о тех настольных забавах, о которых люди знаю мало!

Например, есть такая настольная игра, как «Дженго». Рассчитана она на точность. Нужно одной рукой переставлять бруски так, чтобы башня не разрушилась.

Имеет ли смысл дарить настольную игру в подарок? если да, так как ее правильно выбрать?

Вадим Лойка:

Дарить стоит. А то, как выбрать, зависит от человека, которому подарок предназначен: какие у него интересы, кто он по профессии - математик, физик, поэт? Например, есть абстрактно-логические игры. Они подойдут людям с математическим складом ума.

Есть такая категория игр, как кооперативные. Стратегия таких игр заключается в противостоянии компании игроков против самой игры, не против друг друга. Одна из таких настольных игр - «Запретный остров».

Существуют ли в Беларуси клубы, в которых играют в настольные игры?

Вадим Лойка:

В Беларуси есть несколько клубов так называемых «настольщиков». Люди собираются несколько раз в неделю, чтобы поиграть в различные настольные игры. Также в Минске организовываются игротеки - масштабные мероприятия, на которых представлены более 50 настольных игр. Люди туда приходят свободно, играют или учатся это делать абсолютно бесплатно. На игротеках всегда есть консультанты. В рамках мероприятия проводятся конкурсы. Возраст участников не ограничен. Некоторые приходят семьями. Для любой возрастной категории есть какая-то своя определенная ниша игр. Таким образом культура настольных игр развивается в нашей стране.

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