Авиамоделирование в Минске

Они конструируют свои модели по чертежам настоящих самолётов и даже садятся за вымышленный штурвал. Это люди, которые не расстаются с мечтой о небе — авиамоделисты.

В ожидании настоящей высоты юные спортсмены стремятся к новым победам в очередных соревнованиях.

Василий Загребельный, заведующий авиамодельной лабораторией:

Программа проведения соревнований включает два этапа. Первый — это стендовая оценка модели: судьи осматривают модели, оценивают точность и качество изготовления и мастерство. Второй — лётные испытания, которые проходят в три зачётных полёта.

От игрушечных бумажных самолётиков к современным кордовым и радиоуправляемым моделям. Игрушечными такие машины уж точно не назовёшь.

Василий Загребельный, заведующий авиамодельной лабораторией:

Ни один настоящий самолёт не поднялся в воздух, пока не была изготовлена и изучена его модель. Те модели, которые делают ребята — это маленькая ступень в большую авиацию.

В авиамоделировании кого-то манит полёт, а кого-то история. Тут-то и появляются уникальные копии и полукопии, со своими взлётами и падениями. Жизнь авиации здесь находится в руках земного штурмана.