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Авиамоделирование в Минске

27 июня 2011 17:53
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Они конструируют свои модели по чертежам настоящих самолётов и даже садятся за вымышленный штурвал. Это люди, которые не расстаются с мечтой о небе — авиамоделисты.

В ожидании настоящей высоты юные спортсмены стремятся к новым победам в очередных соревнованиях.

Василий Загребельный, заведующий авиамодельной лабораторией:
Программа проведения соревнований включает два этапа. Первый — это стендовая оценка модели: судьи осматривают модели, оценивают точность и качество изготовления и мастерство. Второй — лётные испытания, которые проходят в три зачётных полёта.

От игрушечных бумажных самолётиков к современным кордовым и радиоуправляемым моделям. Игрушечными такие машины уж точно не назовёшь.

Василий Загребельный, заведующий авиамодельной лабораторией:
Ни один настоящий самолёт не поднялся в воздух, пока не была изготовлена и изучена его модель. Те модели, которые делают ребята — это маленькая ступень в большую авиацию.

В авиамоделировании кого-то манит полёт, а кого-то история. Тут-то и появляются уникальные копии и полукопии, со своими взлётами и падениями. Жизнь авиации здесь находится в руках земного штурмана.

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Ростислав Дубовик, авиамоделист:
Эта модель — точная копия русского бомбардировщика «Илья Муромец», который участвовал в войнах. Данный самолёт строился приблизительно 4 года, занимал призовые места в различных соревнованиях и сейчас находится в лётном состоянии.

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Андрей Бутраменко, авиамоделист:
Эту модель мы начали планировать ещё осенью, документацию очень долго подбирали, искали фотографии, потом приступили к сборке.

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