Белорусский «левша» создает миниатюры меньше спичечной головки

Новости Беларуси. Деревянные скульптуры высотой со спичечную головку. Резчик по дереву из Гродненской области создаёт необычные миниатюры.

Анатолий Зубанов резьбой по дереву увлёкся ещё в младших классах. Сначала это были настольные композиции, но с каждым годом работы уменьшались в размерах. Сегодня, чтобы рассмотреть некоторые миниатюры, нужно, как минимум, увеличительное стекло. Посмотрев в которое, можно не только увидеть фигурку, но даже рассмотреть выражение лица и каждую складочку на одежде.

Анатолий Зубанов, резчик по дереву:

Прежде всего, сложность в том, что инструмент сложнее создать. А вырезать не так сложно. Как говорится, чтобы нервы были в спокойные и руки не дрожали. Ну и, конечно, для такой миниатюры я пользуюсь часовыми увеличительными стёклами.

Если у обычного резчика главный рабочий инструмент это бензопила и стамеска, то у Анатолия Васильевича целый набор миниатюрных резцов. Все они сделаны собственными руками. Некоторые из них тоньше обычной иголки. За такой минимализм друзья прозвали мастера белорусским «левшой». Правда, подковывать блоху резчик не торопиться по объективным причинам.

Анатолий Зубанов, резчик по дереву:

Могу конечно подковать, но есть одна проблема. То, что она будет по ночам цокать и будет мешать работать :))

Работать приходится, действительно, много. Любимому делу мастер посвящает всё свободное время. Благо проблем с материалом не возникает, лес рядом. И всего за вечер даже самая неприметная коряга превращается в художественную композицию.

Работы мастера поражают своими размерами. К примеру, вот в этом пластмассовом контейнере сейчас находится около 200 миниатюр. Самая маленькая из которых, величиной всего два миллиметра, или чуть меньше спичечной головки.

У Анатолия Васильевича уже появились и последователи. На мастер-классы приходят не только школьники, но и взрослые. Кирилл Гринкевич увидел миниатюры у друга и решил попробовать сам. Правда, начинал с настольных фигурок.

Кирилл Гринкевич, ученик резчика по дереву:

Они все свободной пластики, нет никаких размеров, правил, по которым вырезать. Полностью свободная мысль, твоё воплощение. Из коряжки, увидел корягу какую-то в лесу и сам полностью выдумываешь всё, что хочешь

Сегодня в коллекции мастера несколько тысяч работ, от миллиметровых до настольных скульптур, правда и в таких работах всегда присутствуют элементы миниатюры. В планах - монументальная резьба. Анатолий Васильевич уже создаёт на бумаге эскизы резных беседок и дворовых композиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.