Белорусский девятиклассник заработал на разведении пекинских уток 3 млн рублей

Новости Беларуси. Бизнес-план девятиклассника из Червеня признан лучшим в Беларуси. Проект Егора Неверовского по разведению пекинских уток в домашних условиях обошел два десятка работ, представленных на республиканском конкурсе предприимчивых идей «Моя инициатива».

Маркетинговую политику, инвестиционный и финансовый план школьника оценило жюри. Егор на своем примере доказал: необычное птичье хозяйство действительно рентабельно. На разведении уток парень получил чистой прибыли в три миллиона рублей. При том, что на открытие дела потратил в десять раз меньше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Егор Неверовский, ученик 9 класса СШ №2 г. Червеня:

Они неприхотливы в содержании, и еда особая им не требуется. Можно выезхать на лужайку, скосить траву, они будут её есть. Я хочу создать своё утиное хозяйство, потому что у нас в районе нет и не прогнозируется появления данного агропрома. И только две фабрики у нас в Беларуси этим занимаются - в Заславле и в Борисове.