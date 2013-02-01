Фотограф и астроном Виктор Малыщиц – автор нашумевшего ролика о белорусском звездном небе

«Достаточно однажды увидеть настоящее звездное небо, чтобы навсегда полюбить его. А иногда достаточно просто увидеть свою страну под звездным небом, чтобы еще больше влюбиться в нее», - так считает автор видеоролика о Беларуси, который буквально взорвал интернет-сообщество на этой неделе.

«Беларусь: В объятиях звёзд» - так назвал свой ролик Виктор Малыщиц. Хрустальная гладь Браславских озер, полярное сияние над Вилейским водохранилищем, Млечный Путь между старых дубов и над стенами старых храмов и замков. И всё это - под бескрайним ночным небом, о котором автор - астроном по профессии - знает не понаслышке.

Виктор Малыщиц, астроном, фотограф:

Интересный эксперимент получился с поездкой на Вилейское водохранилище. Просто захотелось поснимать звезды, которые будут над водной гладью. Так интересно оказалось, что, поставив фотоаппарат снимать, неожиданно в кадр я поймал северное сияние, которой в нашей стране и так явление очень редкое.

И когда это было все сложено в виде анимации, получилось очень интересно, особенно, когда можно увидеть анимацию северного сияния. Это и дало идею снимать что-то подобное с нашей природы.

Именно звездное небо, считает Виктор, выглядит на удивление величественно и привлекательно в стиле timelapse. Так называется съемка с замедленной частотой кадров. Если обычная частота — 24 кадра в секунду. То в timelapse камера работает со скоростью в 2-3 раза меньше стандартной. При демонстрации фильма с нормальной скоростью воспроизведения возникает эффект ускорения движения.

Виктор Малыщиц, астроном, фотограф:

Чтобы, например, снять свечение звездного неба над деревом или замком, чтобы этот ролик занимал 10 секунд, нужно потратить где-то 2-3 часа на съемки.

Кстати, снимался ролик летом прошлого года. Автором было снято около 20 000 кадров, но лишь 4,5 тысячи вошли в окончательный клип.

Виктор Малыщиц, астроном, фотограф:

Астрономы прекрасно знают, какая страна красивая ночью, а многие спят и ничего про это не знают. Поэтому основной идеей конечно было показать людям, что у нас красивая Беларусь не только днем, а еще и ночью.

Наш герой утверждает, что такое редкое и до конца непонятое явление, как серебристые облака, можно наблюдать только в наших широтах. А это значит, что возможность насладиться красотой ночной природы есть у каждого. А, может быть, и снять подобный ролик о своем городе, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».