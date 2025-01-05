Инфляция, цены в магазинах и новая система регулирования – интервью с главой МАРТ Алексеем Богдановым
Посещая новый участок метро, Президент напомнил и о других задачах, которые стоят перед правительством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цены – вот, что волнует людей. Период турбулентности вроде прошли. Государство подставило плечо. В Беларуси ввели регулирование цен, чтобы самые продвинутые не смогли нагреть руку и необоснованно завысить стоимость там, где этого быть не должно. Сработало. Были зафиксированы даже случаи дефляции. А некоторые страны взяли белорусский опыт на вооружение.
Цены и должны оставаться под контролем, скажет Президент, чтобы справедливость оставалась в ассортименте на торговых полках. Но и пережать нельзя. Поэтому одно из поручений – выработать справедливую формулу ценообразования. В начале января этот вопрос обсудят на отдельном совещании.
А тем временем министр антимонопольного регулирования и торговли рассказал нам, как менялся индекс оливье в 2024 году, на каком уровне инфляция и где, кроме Беларуси, берут цены под контроль.
Интервью с Алексеем Богдановым.
Как изменился ассортимент белорусских магазинов перед Новым годом и что с ценами
Ольга Коршун, СТВ:
На новогоднем столе, наверное, у каждого белоруса и жителя постсоветского пространства традиционно есть оливье. И это для нас уже стало таким своеобразным мерилом того, как дешевеют или дорожают продукты. В этом году что показывало оливье?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Действительно, есть такой шуточный, неофициальный индекс оливье, который показывает, как изменилась цена, входящих в этот традиционный новогодний салат, ингредиентов. Мы действительно посчитали, взяли данные статистики на эти товары, посмотрели цены, которые у нас есть в двух самых крупных сетях нашей республики, и оказалось, что в целом индекс оливье подешевел на 3 %. Он у нас 13 рублей 44 копейки стоит, а в прошлом году был 13,85. Подешевел горошек, на акции находится сегодня майонез, подешевела морковка и соленый огурец. Другие ингредиенты немножко подорожали, но незначительно в рамках тех параметров, которые установлены. Мы смотрим, конечно, на более серьезный параметр – это инфляция, индекс потребительских цен, который высчитывается Белстатом. И он также показывает, что у нас в целом выдерживаются те параметры, которые установлены указом Президента. У нас должен быть на 2024 год рост потребительских цен не выше 6 %. По итогам ноября у нас 4,6 %.
Ольга Коршун:
Раньше, лет 7-8 назад, перед новогодними праздниками, мог наблюдаться дефицит тех или иных товаров. Что сейчас?
Алексей Богданов:
Перед новогодними праздниками у нас огромное изобилие товаров. Все практически есть, и отечественного производства, доля которых растет, и импортных товаров.
Ольга Коршун:
Даже кокосы, мы обращали внимание, лежат.
Алексей Богданов:
И дыни, и кокосы, и все что угодно. Поэтому, конечно, готовясь к новогодним праздникам, мы начали уже заранее, еще в ноябре, началась подготовка. Был составлен соответствующий план по формированию резервов на основные товары, которые пользуются повышенным спросом.
Ольга Коршун:
То есть запасы сформированы.
Алексей Богданов:
Сформированы были запасы и у производителей, и у торговли.
Ольга Коршун:
Традиционно не только ассортимент волнует, но и цены. Как в этом году менялись цены и какая политика по ценовому регулированию будет продолжена с прикидкой на пятилетку?
С каким показателем инфляции Беларусь закончила 2024-й
Алексей Богданов:
То, что касается ценового регулирования, то у нас в 2024 году действовали нормы 713 постановления правительства, которое ограничивало надбавку импортеров, надбавку в торговле и, соответственно, регулировало цены наших производителей. Таким образом нам удалось удержать тот рост цен, который был объективно необходим, но в установленных указом главы государства параметрах инфляции не более 6 %. Мы ожидаем, что по итогам года мы выполним этот показатель даже с небольшим запасом. Необходимо совершенствовать этот механизм, и соответствующее поручение главы государства есть. Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования. И я думаю, что где-то в 2025 году, в какой-то период, эта система будет обновлена.
Ольга Коршун:
Сотрудники вашего ведомства рассказывали, что будет автоматизированный метод, как следить за ценами.
Алексей Богданов:
Автоматизированная информационная система анализа цен – это как раз таки будет один из элементов новой системы ценового регулирования. Она позволит в режиме онлайн практически в моменте видеть любые изменения цены и контролировать их. Ведь сегодня мы получаем информацию о ценах постфактум практически. Или пришли в магазин, проверили. Или Белстат нам дал эту информацию. Мало того, мы видим цены импорта. Будем видеть, по каким ценам вошел этот товар в нашу страну. Какая цена у производителя. Мы будем видеть количество посредников, которые перепродавали этот товар. И кто, какую делал наценку, надбавку на этот товар. И мы, соответственно, сможем уже более оперативно влиять на формирование.
Почему на Западе задумываются о ценовом регулировании по примеру Беларуси
Ольга Коршун:
Недавно Литва пыталась ввести элементы госрегулирования цен, бизнес выступал сильно против. Как считаете, можно ли на Западе, где только рыночная экономика, внедрить такую систему? И почему некоторые западные страны сейчас даже задумываются об этом, хотя нас же любят за это критиковать?
Алексей Богданов:
В каждой стране, какая бы там она ни была западная или капиталистическая, везде присутствуют в той или иной степени элементы государственного регулирования. Нет чистой рыночной модели. И мы это ярко увидели сейчас. Даже те же санкции, бездумные, абсолютно вводимые против нашей страны или стран-соседей, – это яркий элемент конкурентной борьбы и регулирования. Яркий пример недавний. Арабские Эмираты ввели жесткое ценовое регулирование по белорусской модели: на 9 товарных групп запрет со 2 января повышать цены на полгода. Сюда включаются яйца, хлебобулочные изделия, зерно, растительное масло, мясо птицы и так далее. Поэтому, конечно, в условиях нестабильности глобального рынка и смены валютных систем и так далее, эти все шоки негативно влияют на внутренние процессы любой страны мира. И, конечно, без государственного грамотного регулирования можно допустить такие процессы, когда инфляция будет разгоняться до трехзначных значений. А этого, конечно, в нашей стране допустить мы никак не можем.