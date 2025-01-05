Инфляция, цены в магазинах и новая система регулирования – интервью с главой МАРТ Алексеем Богдановым

Посещая новый участок метро, Президент напомнил и о других задачах, которые стоят перед правительством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Цены – вот, что волнует людей. Период турбулентности вроде прошли. Государство подставило плечо. В Беларуси ввели регулирование цен, чтобы самые продвинутые не смогли нагреть руку и необоснованно завысить стоимость там, где этого быть не должно. Сработало. Были зафиксированы даже случаи дефляции. А некоторые страны взяли белорусский опыт на вооружение. Цены и должны оставаться под контролем, скажет Президент, чтобы справедливость оставалась в ассортименте на торговых полках. Но и пережать нельзя. Поэтому одно из поручений – выработать справедливую формулу ценообразования. В начале января этот вопрос обсудят на отдельном совещании. А тем временем министр антимонопольного регулирования и торговли рассказал нам, как менялся индекс оливье в 2024 году, на каком уровне инфляция и где, кроме Беларуси, берут цены под контроль. Интервью с Алексеем Богдановым.

Как изменился ассортимент белорусских магазинов перед Новым годом и что с ценами

Ольга Коршун, СТВ:

На новогоднем столе, наверное, у каждого белоруса и жителя постсоветского пространства традиционно есть оливье. И это для нас уже стало таким своеобразным мерилом того, как дешевеют или дорожают продукты. В этом году что показывало оливье? Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Действительно, есть такой шуточный, неофициальный индекс оливье, который показывает, как изменилась цена, входящих в этот традиционный новогодний салат, ингредиентов. Мы действительно посчитали, взяли данные статистики на эти товары, посмотрели цены, которые у нас есть в двух самых крупных сетях нашей республики, и оказалось, что в целом индекс оливье подешевел на 3 %. Он у нас 13 рублей 44 копейки стоит, а в прошлом году был 13,85. Подешевел горошек, на акции находится сегодня майонез, подешевела морковка и соленый огурец. Другие ингредиенты немножко подорожали, но незначительно в рамках тех параметров, которые установлены. Мы смотрим, конечно, на более серьезный параметр – это инфляция, индекс потребительских цен, который высчитывается Белстатом. И он также показывает, что у нас в целом выдерживаются те параметры, которые установлены указом Президента. У нас должен быть на 2024 год рост потребительских цен не выше 6 %. По итогам ноября у нас 4,6 %. Ольга Коршун:

Раньше, лет 7-8 назад, перед новогодними праздниками, мог наблюдаться дефицит тех или иных товаров. Что сейчас? Алексей Богданов:

Перед новогодними праздниками у нас огромное изобилие товаров. Все практически есть, и отечественного производства, доля которых растет, и импортных товаров. Ольга Коршун:

Даже кокосы, мы обращали внимание, лежат. Алексей Богданов:

И дыни, и кокосы, и все что угодно. Поэтому, конечно, готовясь к новогодним праздникам, мы начали уже заранее, еще в ноябре, началась подготовка. Был составлен соответствующий план по формированию резервов на основные товары, которые пользуются повышенным спросом. Ольга Коршун:

То есть запасы сформированы. Алексей Богданов:

Сформированы были запасы и у производителей, и у торговли. Ольга Коршун:

Традиционно не только ассортимент волнует, но и цены. Как в этом году менялись цены и какая политика по ценовому регулированию будет продолжена с прикидкой на пятилетку? С каким показателем инфляции Беларусь закончила 2024-й

Алексей Богданов:

То, что касается ценового регулирования, то у нас в 2024 году действовали нормы 713 постановления правительства, которое ограничивало надбавку импортеров, надбавку в торговле и, соответственно, регулировало цены наших производителей. Таким образом нам удалось удержать тот рост цен, который был объективно необходим, но в установленных указом главы государства параметрах инфляции не более 6 %. Мы ожидаем, что по итогам года мы выполним этот показатель даже с небольшим запасом. Необходимо совершенствовать этот механизм, и соответствующее поручение главы государства есть. Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования. И я думаю, что где-то в 2025 году, в какой-то период, эта система будет обновлена. Ольга Коршун:

Сотрудники вашего ведомства рассказывали, что будет автоматизированный метод, как следить за ценами. Алексей Богданов:

Автоматизированная информационная система анализа цен – это как раз таки будет один из элементов новой системы ценового регулирования. Она позволит в режиме онлайн практически в моменте видеть любые изменения цены и контролировать их. Ведь сегодня мы получаем информацию о ценах постфактум практически. Или пришли в магазин, проверили. Или Белстат нам дал эту информацию. Мало того, мы видим цены импорта. Будем видеть, по каким ценам вошел этот товар в нашу страну. Какая цена у производителя. Мы будем видеть количество посредников, которые перепродавали этот товар. И кто, какую делал наценку, надбавку на этот товар. И мы, соответственно, сможем уже более оперативно влиять на формирование. Почему на Западе задумываются о ценовом регулировании по примеру Беларуси