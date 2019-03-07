Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны увеличились на 77,5 миллионов долларов, учитывая даже тот факт, что в феврале правительством и Нацбанком были исполнены обязательства по долгам в иностранной валюте на 431 миллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.