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Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов

07 марта 2019 16:57
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны увеличились на 77,5 миллионов долларов, учитывая даже тот факт, что в феврале правительством и Нацбанком были исполнены обязательства по долгам в иностранной валюте на 431 миллион долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов-1

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 77,5 млн долларов-3

Аккумулировать средства и обеспечить рост запасов удалось за счет покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также валютные поступления в бюджет, полученные за счет взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. 

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# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Фотофакт

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