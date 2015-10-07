6 серия. «Сделано в Беларуси»: становление и развитие белорусской промышленности

Очередь из таких воспоминаний не так-то просто вымыть из памяти: дефицит, талоны, столпотворение кажется даже за тем, что априори не продается. И тогда, в начале 90-х, предположить, что сервелат не придется доставать из-под полы, а Беларусь будет производить свои автобусы и троллейбусы было все равно что, скажем, в наши дни месяцами ждать, пока в магазине выбросят, к примеру, туфли на каблуке. Сегодня скажут: но ведь так жили, делать было нечего. И нечего делать было не только людям, но и многим предприятиям. Сложно представить, но даже наше экспортное «все» - Беларуськалий в те непростые годы лежал будто на дне самой глубокой шахты.