Жилищное строительство в Беларуси: только факты

Объем инвестиций в жилищное строительство в Беларуси в январе-феврале 2006 года составил Br376,9 млрд., что на 27,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По данным Минстата, за два месяца текущего года в республике было введено в эксплуатацию 427 тыс.кв.м общей площади жилья. По сравнению с январем-февралем 2005 года ввод в действие жилья увеличился на 14,9%. За счет собственных средств населения за этот период было построено 309 тыс.кв.м жилья (на 26,3% больше, чем в январе-феврале 2005-го), кредитов банков - 97 тыс.кв.м (на 10,5% меньше), собственных средств организаций - 12 тыс.кв.м (в 1,9 раза больше), бюджетных средств - 9 тыс.кв.м (на 14% меньше). В сельских населенных пунктах и малых городских поселениях в январе-феврале 2006 года было введено 206 тыс.кв.м жилья, или 16,2% годового задания. В сельскохозяйственных организациях за два месяца текущего года построено 172 одноквартирных жилых дома, что составило 2% к заданию на год. На эти цели использовано Br52,9 млрд. инвестиций.